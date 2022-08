Kiko Rivera confirma que se ha ido después de lo del embarazo y no sabe si volverá

Kiko Rivera y Anabel Pantoja no tienen la mejor de las relaciones desde hace mucho tiempo y esta situación es conocida por todos. Las disputas entre ambos, que se han llevado en muchas ocasiones a los platós de televisión y a las revistas del corazón, han resquebrajado la amistad entre ambos.

A pesar de que nadie le desea el mal al otro, el feeling que tenían cuando eran más jóvenes lo han perdido por completo.

Especialmente, desde que Anabel no se mojase tras aquellos especiales de Cantora: la herencia envenenada. Aquellos donde Kiko Rivera dejaba retratada a su madre, Isabel Pantoja, sobre lo que había hecho con la herencia de su padre, Paquirri.

En los últimos días, Kiko Rivera ha asistido asombrado a la vuelta de Anabel Pantoja tras participar en Supervivientes durante dos meses y medio. La sobrina de la tonadillera rayaba a gran altura en el reality estrella de Telecinco y tenía la suerte de enamorarse mientras intentaba sobrevivir en los Cayos Cochinos.

Kiko Rivera se entera por una revista de las intenciones de su prima

Nada más regresar a España, Anabel Pantoja tenía muchos frentes abiertos como el del reencuentro con su ex Omar. También, la aceptación que buscaba por parte de la familia de su actual pareja, Yulen Pereira o, incluso, cuál sería su futuro profesional más cercano.

Recordemos que Anabel Pantoja es una pieza clave de Sálvame y, cuando el programa no ha podido contar con su participación, el espacio de La Fábrica lo ha notado mucho. La sevillana sabe que es muy importante en Sálvame, pero, ahora mismo, volver al plató de Telecinco no es uno de sus grandes objetivos.

De hecho, nada más aterrizar en nuestro país, ha estado disfrutando de unos días libres, primero sin Yulen y luego con este y con Alejandro Nieto y Tania Medina.

Anabel Pantoja se moja sobre su futuro profesional tras Supervivientes

Además, hace unas horas, Anabel volaba junto a su novio hasta Egipto donde pasarán unas plácidas vacaciones lejos del ruido mediático.

Por otro lado, hace unos días, Anabel ofreció una entrevista a la revista Lecturas en la que aclaraba de forma directa si tenía pensado volver a trabajar como colaboradora de Sálvame. Sus respuestas, cuanto menos, han sorprendido, ya que pocos se esperaban que dijera lo que ha desvelado en la citada publicación rosa.

Anabel no se ubica, actualmente, en el plató que le ha dado tanto en los últimos seis años. Fue gracias al programa de Telecinco con el que la prima de Kiko Rivera ganó notoriedad en la televisión y pudo convertirse en influencer.

Saltan las alarmas en Sálvame tras las palabras de la sevillana

La sobrina de Isabel Pantoja ha querido desvelar si su futuro profesional pasa por regresar al que fue su programa. “Obviamente, no quiero pasarlo mal ni sufrir”, cuenta Anabel sin cortarse un pelo. “Ahora mismo, tengo tres coches detrás de mí como si yo fuese una Kardashian”.

“El programa son cuatro horas y, psicológicamente, ahora mismo no estoy preparada para estar ahí”, expone la joven sevillana de forma sincera. “No tendría la fuerza psicológica necesaria y no me apetece en este momento”.

Así las cosas, la colaboradora sabe perfectamente cómo es el negocio y no puede decir que no volverá por la cuenta que le puede traer en un futuro. “Te diría ahora mismo que no, pero sé que es un trabajo y tengo que pensar bien las cosas”, ha confesado hace escasos días.