Kiko Rivera confirma que ella se ha ido de casa sin decirle cuándo volverá

Kiko Rivera ha confirmado que su prima Anabel y Yulen Pereira han hecho realidad uno de sus sueños. El cantante ha lanzado esta noticia que ya está en boca de todos.

Kiko Rivera asegura que su prima y su nueva pareja se han embarcado en el viaje de sus sueños. Visitar la ciudad estadounidense de Nueva York. Eso sí, Kiko Rivera ha mencionado que todo ello, antes de comenzar su nueva vida juntos y retomar sus compromisos personales.

Todo ello marcado por el contexto en el que "Kiko Rivera confirma que hay demasiadas dudas y que su matrimonio podría acabar mal". Hay que mencionar que el sevillano, como todos sabemos, no está atravesando una etapa nada fácil.

Su matrimonio parece pender de un hilo. A ello, hay que sumar el intento de reconciliarse con su hermana en televisión reciente. Un intento que salió un poco fallido.

La prima de Kiko Rivera en una nube

Desde que la pareja salió del programa de Supervivientes dónde todo era de color rosa, parece que sigue inmersa en una nube.

La influencer se podría decir que está, últimamente, centrada en disfrutar todo el tiempo que tiene de su nuevo amor. Yulen Pereira parece que ha conquistado por completo a la prima de Kiko Rivera.

El cantante ha confirmado que sabe que su prima se fue de casa, pero no sabe cuándo será el momento de regresar.

Nueva York como ciudad de sus sueños.

La prima de Kiko Rivera y Yulen Pereira han optado por poner rumbo a Nueva York. Después de pasar un verano completamente juntos e intenso, la pareja ha cumplido uno de sus sueños. Viajar a Nueva York.

Anabel Pantoja ha compartido, a través de su Instagram, sus primeros pasos en la ciudad estadounidense. "7 años, pero ya estoy aquí". Todo un mensaje de emoción al reencontrarse con la ciudad que tanto le gusta.

Un viaje de lo más entretenido, en el que Kiko Rivera no ha asistido

Kiko Rivera no estaba entre los asistentes, pero la pareja no ha viajado sola. Tanto Alejandro Nieto, como su novia Tania Medina les han acompañado a esta aventura. Y no solo ellos, sino que su amiga Ana Luque no ha podido fallarles y a su lado, su marido Juan. Íntimo amigo de la prima de Kiko Rivera.

Todos ellos han cogido un vuelo en Madrid con dirección a Nueva York. Cargados de maletas han emprendido este mes de septiembre un viaje que ha resultado ser todo un sueño.

Kiko Rivera no estaba entre los acompañantes de la pareja, pero quién sabe si algún día se apuntará a acompañarlos en otro de sus sueños por cumplir.

¿Y cuándo volverán a España? Kiko Rivera solo conoce que se ha ido, pero desconoce la fecha exacta de la vuelta.

Los proyectos de la pareja siguen en buena dirección

La prima de Kiko Rivera y su nuevo amor tienen ahora mucho tiempo por delante juntos. Una nueva etapa en la que habrá nuevos proyectos y nuevas decisiones. El deportista ha confirmado que volverá a realizar esgrima, ya que tiene que prepararse para las olimpiadas y es uno de sus mayores retos personales.

Anabel Pantoja se ha convertido en todo un apoyo para el deportista. Pero no solo Yulen tiene nuevos proyectos en mente, la sobrina de Isabel Pantoja tiene los suyos. Centrada en su trabajo como influencer en las redes sociales, cuenta con una línea de joyas y numerosas colaboraciones con grandes firmas.

Y hablando de proyectos. La pareja podría estar pensando en optar por vivir en Madrid y crear su propio hogar. De momento, podrán disfrutar de unas vacaciones dónde vivirán grandes momentos y experiencias.