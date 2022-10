Kiko Rivera confiesa que decisión ha tomado con sus hijas desde el ictus

Kiko Rivera hacía saltar ayer todas la alarmas cuando se anunció que había sufrido un ictus. El hijo de Isabel Pantoja ya se encuentra en planta recuperándose y no ha dudado en pronunciarse a través de las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

El DJ se encuentra atravesando un duro bache a nivel de salud. Su mujer Irene Rosales mandaba un mensaje tranquilizador sobre el estado de su marido a las pocas horas de saltar la noticia:

La mujer de Kiko Rivera comentaba que todo había sido un susto y que estaba tranquila por qué sabía que todo iba a salir bien. Ahora ha sido el propio cantante el que ha querido hablar.

Kiko Rivera habla por primera vez y actualiza su estado

Tras el aluvión de noticias por el duro varapalo de salud que ha sufrido, el propio DJ se ha pronunciado. El cantante ha querido mandar un mensaje tranquilizador y hablar con sus seguidores.

| Instagram

Con una instantánea de su mano, Kiko quería agradecer todo el cariño recibido y actualizar su estado de salud. Ha querido agradecera a todos el haberese interesado por su estado de salud. Ha anunciado también que ya está en planta pero que aún no está recuperado del todo.

El cantante no tiene suficientes palabras de agradecimiento por todo el apoyo recibido. Ha confesado sentirse desbordado, y aunque no puede tener acceso directo al móvil, sí ha querido demostrar su gratitud:

"Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón", escribía en Instagram.

Además, también ha tenido palabras de gratitud hacia todo el equipo médico que ha cuidado de él: "Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa".

La publicación se ha llenado de mensajes de ánimo por personalidades de todos los ámbitos. Entre ellas su amigo Jesús Calleja: "Cuando salgas del hospital que será pronto, te voy a poner las pilas con el entrenamiento, algún consejo para motivarte en el deporte y cambiar tu dieta", le comentaba el presentador.

También, María del Monte con la que mantiene una gran relación, no ha dudado en mandarle ánimos: "Recupérate pronto y cuídate mucho. No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien", comentaba la cantante.

Kiko Rivera no debe recibir visitas

Cuando uno sufre un golpe tan duro a la salud como un ictus, la cautela es lo principal. Los médicos le habrían recomendado que por el momento "no es beneficioso" recibir visitar de familiares que pudieran suponer una "gran carga emocional".

Según ha trascendido a la prensa el DJ habría sufrido un episodio de ansiedad al conocer que Isabel Pantoja tenía intención de ir a visitarle. Dada la mala relación que actualmente están atravesando, los médicos se lo habrían desaconsejado por completo.

| Instagram

Lo mismo ocurre con sus hijas, ver a las pequeñas en el estado que se encuentra podría llegar incluso a ser perjudicial.

Así que habrían tomado la decisión de esperar un poco más hasta que vuelva a verlas. Ahora mismo lo que necesita es recuperase y no ser sometido a muchas emociones.

El hijo de Isabel Pantoja ya ha sido subido a la planta y ahora mismo debe permanecer en observación para ver la evolución.

Pese a que según comunicó la propia Irene, "el ictus no revestía demasiada gravedad", las 72 horas posteriores son cruciales. Por ello, Kiko Rivera deberá seguir las indicaciones médicas a rajatabla.