Kiko Rivera admite que se separaron hace tiempo porque la relación estaba dañada

Kiko Rivera sabe perfectamente que la relación entre dos de las personas de su familia no tiene arreglo. Y es que, a pesar de los años, estos dos integrantes del clan Rivera no han conseguido enterrar el hacha de guerra.

Desde que se enteró de lo que verdaderamente pasó con la herencia de Paquirri, el DJ ha vivido en una auténtica montaña rusa de emociones. En un principio, decidió alejarse de su madre y unirse a sus dos hermanos paternos.

Aunque la relación de Kiko Rivera con Cayetano y Francisco había conseguido consolidarse, nada más lejos de la realidad.

El pasado mes de junio, el marido de Irene Rosales cargó duramente contra Fran Rivera después de que este asegurara públicamente que Isabel Pantoja "se merecía" todo lo que le estaba sucediendo.

"Por respeto a mí, debería haber guardado silencio […] Ha sido rematar lo que ya estaba muerto", aseguró Kiko Rivera en una entrevista para Lecturas, justo antes de confirmar que su relación con el torero siempre ha sido nula.

"Siempre ha arremetido contra mi madre y lo he sufrido todos esos años, antes de que me diera cuenta de todo, porque yo no sabía cómo era mi madre. A él le ha dado igual que yo fuese su hermano".

Ahora, Kiko Rivera se acaba de enterar de que José Antonio Canales tampoco está dispuesto a hacer las paces con uno de los hijos de Carmen Ordóñez, y mucho menos después de escuchar las últimas declaraciones que ha hecho ante las cámaras de Sálvame.

Kiko Rivera sabe que la reconciliación es imposible

Kiko Rivera tiene muy claro que la relación entre Canales Rivera y su hermano Francisco se ha roto para siempre, y mucho más después de las últimas declaraciones públicas que ha hecho el marido de Lourdes Montes.

Este martes, 20 de septiembre, el colaborador de Sálvame ha regresado a su puesto de trabajo tras tener que ausentarse unos días por la cornada que sufrió en uno de sus últimos espectáculos taurinos.

Aprovechando la ocasión, un equipo de este programa fue en busca del hijo mayor de Paquirri para conocer su opinión acerca de las últimas polémicas de su familia.

Pero lo que menos se esperaba Kiko Rivera ha sido la reacción que ha tenido su hermano. Y es que no ha tenido ningún problema en asegurar que él "no forma parte de este circo".

"Mi vida la tengo enfocada en otra cosa, en mi familia, mi trabajo y mis amigos. Yo tengo mi circo privado, que no tiene nada que ver con este", ha dejado muy claro el diestro.

"¿Yo voy a televisión a hablar de alguien? No, ¿verdad?", ha puntualizado el hermano de Kiko Rivera. "Yo he salido en televisión muchas veces, pero, de verdad, mi vida es otra".

Como era de esperar, Canales Rivera no ha querido dejar pasar la ocasión para responder a su primo. Pero, lejos de enterrar el hacha de guerra, el tertuliano ha decidido distanciarse aún más del diestro.

"Cuando habla de circo, él es un eslabón muy importante de este circo. Cuando tú cobras en exclusivas y cobras en la tele, y cada vez que te expones en un Photocall, todas las marcas te están pagando, es porque tú estás en este circo", ha espetado el colaborador.

Kiko Rivera se queda sin palabras

Kiko Rivera no se puede creer lo que acaba de escuchar. Y es que, según recordó hace unos días Canales Rivera en Sálvame, Fran no se puso en contacto con él tras la cogida que sufrió en Ciudad Real.

"Yo tengo desde hace muchísimos años normalizado su comportamiento hacia mí y el mío hacia él. Eso que nos llevamos mal, no es cierto. Nosotros nos llevamos. Nos vemos y discutimos, nos vemos y nos saludamos".

El tertuliano no tuvo ningún problema en reconocer que su distanciamiento se debe a la forma de ser del colaborador de Espejo público.

"Todo esto surge por ser como es y por su comportamiento, que lo tengo normalizado, que es el de no llamar la atención. Llama muchísimo la atención, hasta el punto de hacer un Deluxe".