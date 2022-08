Kiko Rivera se da cuenta de que no le quiere y abandona triste el hogar familiar

Kiko Rivera está viviendo uno de sus veranos más tristes y solitarios, alejado de su mujer, Irene Rosales, sus hijas, y en continua guerra con su madre.

Justo por eso, el Dj se ha volcado por completo en su música, aunque no sin ciertos problemas que le han hecho replantearse el cariño que le tiene el público.

"La gente de Portonovo fue maravillosa. Lloviendo y ahí estaban, saltando y bailando. La gente que organizó el evento, maravillosa y muy amable. Pero tengo un 'pero'", se lamentaba en sus redes sociales por un incidente que había sufrido en uno de sus conciertos.

"Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo… Aposta y queriéndome joder la noche apagaba el sonido. Me bajaba la música, me apagaba el micrófono", denunciaba.

Pese a ello, y sin tener en cuenta los errores técnicos, Kiko pudo disfrutar de una gran noche.

"Te digo una cosa amigo. Ni con mil orquestas tenéis el cariño de la gente que tuvimos anoche. Hay que respetar al artista que se sube al escenario. Con mi gente siempre a muerte. Gracias Portonovo por el cariño verdadero", confesaba orgulloso.

Y es que el Dj disfruta como un niño al subirse al escenario, donde puede evadirse de sus problemas. Algo que ha dejado muy claro cada vez que tiene oportunidad.

"Para encontrarse uno mismo hay que volver a casa, vuelve la música que hizo bailar a toda España. ¿Estáis preparados para la fiesta? ¡Yo sí! Y espero que vosotros también. En solitario como antaño, pero con más fuerza y ritmo que nunca", asegura feliz.

Kiko Rivera confiesa los problemas en su profesión

Para él, "una imagen vale más que mil sonidos". Y tras una intensa serie de conciertos, también ha descubierto que ha perdido muchos apoyos entre sus fans.

"¡Siete días non stop! Coche, trenes, aviones, frío, lluvia, música, fotos, etc. Estoy cansado, muy cansado de tantas cosas que me rodean, pero hay que seguir adelante", señalaba en referencia a su triste situación familiar.

"Nos quedan tres esta semana y prometo estar al 100% para vosotros. Luego marcharemos a recargar pilas. Os quiero, aunque algunos ya no me queráis tanto", insinuaba lanzando una clara indirecta.

Recientemente, Kiko descubría que supuestamente su madre podría estar espiándole en redes sociales mediante una cuenta falsa.

"Ella a mí nunca me ha dicho que le enseñe una foto de mi hermano ni me ha preguntado qué hace. No sé si otras personas o amigas suyas ella, en algún momento, les dirá que le busquen a Kiko para saber cómo está", opinaba su hermana Isa al respecto.

"Que ella se encierre en su cuarto para ver a mi hermano jugar a los videojuegos y se emocione, no me lo creo. Si fuera que Kiko que está con sus nietos, me cuadraría más la historia", comentaba en tono irónico acerca de esa posibilidad.

"Yo sé que envía audios a la gente. He sido casi testigo", revela la joven acerca de la extraña forma de actuar de la tonadillera. Así conseguiría mandar mensajes de manera indirecta a sus hijos y deja claro que se entera de todo.

Y también reprocha la actitud de su tío Agustín, que no permite hacer nada a su madre en contra de su voluntad. Ni siquiera salir de Cantora.

"No es un carcelero. Tiene que entender que puede tener sus momentos de debilidad como madre por mucho que esté mal con Kiko".

Ahora, el Dj cuenta los días para poder reunirse con Irene Rosales y sus pequeñas, que ya disfrutan de las vacaciones.