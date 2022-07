Kiko Matamoros ya no puede ni quiere ocultar más qué pasa con el embarazo

Kiko Matamoros y Marta López Álamo atraviesan su mejor etapa tras el paso del tertuliano por Honduras. Tanto es así, que, incluso, planean pasar por el altar y tener un hijo, algo que es muy importante para Matamoros.

El colaborador nunca ha tenido problema en hablar sobre su vida íntima, lo que ha terminado avergonzando a su novia.

Mediaset

Así, recientemente, confesaba que ya había podido desatar la pasión tras tanto tiempo separados. "¿Tú ya has hecho el amor?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez a Matamoros. "Dos veces en dos días separados. La segunda ya fue más rápida", reconocía sin poder evitar soltar alguna carcajada.

No cabe duda de que, durante el paso de Kiko por Supervivientes 2022, Marta se convirtió en su mejor defensora en los platós de televisión. "No pienso separarme de él", aseguraba la modelo. Una promesa que ha cumplido hasta el día de hoy.

Mediaset

El colaborador de Sálvame quiso agradecer todo el apoyo que había recibido en el concurso, aunque también ha terminado reconociendo sus errores.

"Se hizo un poco menos de lo que se pudo por prevención, pero creo que se entregó lo suficiente", escribía orgulloso en sus redes sociales. "Besos y abrazos, reitero mi gratitud. Sois gente buena y se os quiere".

Los compañeros de Kiko ya advertían que "viene con fuerza. Quiere contestar a los que han hablado bien y a los que han hablado mal. Hay tres personas que lo van a pasar mal con su vuelta".

Telecinco

Por otro lado, ahora el tertuliano y su novia ya pueden planear su futuro, aunque tampoco tienen prisa.

"Primero la boda y, más tarde, el embarazo. Mi idea por ahora es no ser madre, hay que esperar un poco. En cuanto Kiko me pida que nos casemos le contestaré que sí, sé que desea pedírmelo de una manera bonita y muy especial", comentaba Marta al respecto.

Kiko Matamoros, muy ilusionado con sus planes de futuro

Lo cierto es que todo indica que "le gustaría celebrar su boda antes de final de este año. Será un enlace por lo civil, con la familia y los amigos más cercanos".

"No creo que a estas alturas de su vida quiera arreglar el papeleo para casarse por la Iglesia. Y, también, quiere que Marta se quede embarazada pronto, sueña con ser padre de nuevo. Se ríe cuando hablamos de este tema porque dice que más que padre va a parecer un abuelo", sostienen desde su entorno más cercano.

López Álamo tampoco ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos. "Siempre me han gustado los hombres mayores. Kiko y yo compartimos gustos, filosofía de vida, ilusiones. Es el gran amor de mi vida, es una persona muy especial que te vuelve la cabeza del revés para bien", reconocía la joven.

Instagram (@Supervivientestv)

"No pienso en la vejez, intento vivir con mi pareja el presente y no preocuparme por lo que pueda pasar en el futuro. Quiero a Kiko y le querré toda la vida que nos toque estar juntos".

Por su parte, Matamoros daba a entender que "cualquiera que tuviera esa pareja estaría igual de enamorado que yo. Es mi último amor y mi grandísimo amor. Lo es todo", decía con seguridad.

"Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. Conocí a un hombre maravilloso hace 3 años, me lo sigue demostrando y me siento agradecida de querer así y de que me quieran así", desvelaba la modelo.

España Diario

Respecto a su futura paternidad, el colaborador de Sálvame no puede estar más ilusionado.

"Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo muy común para los dos. Que sea más importante que algo material", aseguraba emocionado.

Si tiene otro hijo, espera que sea una niña. "Es muy probable que sea niña, porque de cinco he tenido cuatro. El sexo lo marca el padre, tengo muchas posibilidades".

"Me gustaría tener gemelos también. Ojalá salga un niño y una niña. Como cada vez se tienen menos hijos, hay menos probabilidades", se lamentaba.

