Kiko Matamoros recae en su peor adicción nada más abrir las puertas de su casa

Kiko Matamoros está pletórico de felicidad tras aterrizar en España después de su paso por Supervivientes. El pasado martes, 5 de julio, el tertuliano pisó el plató de Tierra de nadie para hablar de su experiencia en el concurso más famoso de Telecinco.

Tras protagonizar un emotivo reencuentro con su novia, Marta López, que le esperaba con un ramo de flores, la tensión reinó en plató. Lo cierto es que el padre de Laura Matamoros siempre se le ha caracterizado por tener mal carácter y ser muy crítico con algunos famosos de nuestro país.

Sin duda, la excepción no se produjo el pasado martes. Kiko Matamoros no dudaba en arremeter contra algunos compañeros de concurso. Mariana, Tania Medina y Desirée fueron las protagonistas de la bronca que tuvieron con el recién expulsado.

Tras una serie de rifirrafes, la gala dio por terminada y el colaborador de Sálvame pudo irse tranquilo de la mano de su pareja. Sin duda alguna, todo el mundo estaba ansioso de ver qué haría Kiko en sus primeras horas en Madrid.

El tertuliano, que no lleva ni un día en la ciudad, ha decidido retomar sus antiguos hábitos. Desde luego, a nadie le ha sorprendido porque el novio de la influencer no ha perdido el tiempo en centrarse en su verdadera obsesión.

Kiko Matamoros vuelve a las andadas

Tras acabar la gala del pasado martes, Kiko Matamoros y Marta López pusieron rumbo a la casa que comparten juntos. Como era de esperar, el colaborador estaba realmente agotado y, por este motivo, decidió no salir a celebrar su paso por el concurso.

Los fans del tertuliano estaban deseando ver qué hacía en las próximas horas. Y, gracias a la influencer, conocemos todos los detalles porque ella misma ha documentado los pasos de su pareja.

Tras más de dos meses separados, ambos no pudieron evitar ponerse, respectivamente, al día. "Ayer fue increíble, hemos estado toda la noche poniéndonos al día y literalmente he dormido dos horas. Mil gracias a todos por todo", escribía la granadina en su perfil de Instagram.

Aunque la noche fue demasiado corta, no dudaron en aprovechar al máximo el día que les esperaba. Lo segundo que hizo Kiko fue arreglar un pequeño problema que sufrió en Honduras.

A nadie le extraña que la primera parada del ex de Makoke haya sido su clínica de estética de confianza. Lo cierto es que con el paso de los años ha sido más que evidente la obsesión que tiene Kiko con los retoques estéticos.

Liposucción, otoplastia, retoque de párpados, corrección de las bolsas de los ojos, rinoplastia o botox son algunos de los muchos procesos a los que se ha sometido el madrileño. En esta ocasión y por el momento, el motivo es por un pequeño incidente que pasó en el concurso.

El padre de Laura Matamoros ha hecho una visita exprés a la clínica para reconstruirse el diente que se partió comiendo un cangrejo. Marta López ha colgado una foto en su Instagram en agradecimiento al centro.

"Diente arreglado. Superrápido y eficiente como siempre", escribía la influencer. Nada más acabar de su intervención estética, un plato de patatas fritas con jamón le esperaba encima de la mesa.

Además, para disfrutar de este delicioso manjar, contó con la compañía de dos de sus hijas, Irene y Lucía Matamoros. Lejos de satisfacer su ansia de comer todos los platos que no ha podido gozar durante el concurso, optó por llevarse una caja llena de palmeras pequeñas de diferentes sabores.

¿Boda a la vista?

Sin duda alguna, Kiko Matamoros ha aprovechado al máximo sus primeras horas en España. No solo se ha dado un homenaje gastronómico, sino que todo apunta a que ha aprovechado que ya se encuentra junto a su chica para planear otro asunto.

Y es que en el día de hoy, Marta López ha colgado en Instagram Stories una foto de una prestigiosa joyería de Madrid. Su visita a este establecimiento podría ser de lo más casual o tal vez no.

Lo cierto es que durante la visita de la influencer a Honduras, Kiko Matamoros le aseguró que nada más llegar al país le iba a pedir matrimonio de una vez por todas. ¿La visita a la joyería se debe a que estarán escogiendo anillos de compromiso?

No cabe duda de que no lo sabremos hasta que la pareja confirme o desmienta la noticia. Pero, desde luego, no sería de extrañar que ambos hayan decidido dar ese paso tan importante.