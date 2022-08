Kiko Matamoros se harta y corta la relación al enterarse de cómo ella le ha engañado

Kiko Matamoros ha llegado a su límite y ya no puede ocultar más la verdad de lo que pasa en su vida. El colaborador estrella de Sálvame está viendo como su vida cambia a cada minuto que pasa y no está dispuesto a tragar con todo lo que le echen.

Así lo ha demostrado en uno de sus momentos más duros de los últimos meses. Y es que su vida de ensueño, al lado de Marta López Álamo puede sufrir la transformación definitiva después de que Kiko descubra que se la están jugando por detrás.

Esta semana en Sálvame demuestran que no saben ya qué hacer para llenar cinco horas cada tarde y la han tomado con Rafa Mora. Se han inventado una supuesta polémica por las formas tan agresivas, machistas y varias cosas más con el objetivo de valorar el despido del colaborador.

Todo muy en su estilo. Con encuestas sobre si hay que despedir a Mora y preguntando si deben o no coincidir en plató con Kiko Matamoros. Sesión de coaching para que purgue sus pecados, reunión con los directores grabada en secreto (y emitida, claro) y juicio público con el resto de los colaboradores opinando.

Matamoros es un referente para el valenciano y muchos ven al veterano colaborador como la tóxica fuente de inspiración de Rafa. Y es que en Sálvame hay ahora dos tipos de colaboradores: los de siempre, que argumentan, debaten vehementemente y aportan contenido por si mismos y los 'hooligan' de reciente incorporación.

Estos se caracterizan por trabajar con o sin pinganillo y seguir a rajatabla las órdenes de la dirección con el objetivo de crispar el ambiente y animar las tardes. Dentro de este grupo estarían Miguel Frigenti, Carmen Alcayde, Kiko Jiménez o Rafa Mora. Este último, esforzándose en pasar al otro grupo y jugar en la liga de los grandes de Sálvame.

Hecha esta previa, Kiko Matamoros, que ya lleva veinte años en esto y que goza en estos momentos de una situación cómoda, ha dicho basta.

Kiko Matamoros se planta y deja 'tirada' a su amiga

El debate de varias horas ha sido bastante duro y agrio. Kiko Matamoros, que ha tenido un papel protagonista en él, ha sufrido los ataques de todos los colaboradores contrarios a Rafa Mora.

A partir de aquí, ha ido hablando cada vez más claro, cuestionando los argumentos de la dirección del programa para montar tal show. También ha tenido palabras para Frigenti, Marta López o Alonso Caparrós, a los que acusa de "ser la voz de su amo" y de "ponerse demasiado de rodillas", entre otras lindezas.

Sin perder la compostura hasta el final, Matamoros ha repartido a diestro y siniestro, demostrando que cada vez se siente menos cómodo en Sálvame. La deriva del programa, cada vez menos libre y más sujeto a los cánones marcados por el feminismo y la corrección política, dejan sin espacio a quién no pasa por el aro.

Matamoros, en estos momentos, con una economía bastante holgada, recién llegado de Supervivientes y consciente de que trabajo no le va a faltar, ha lanzado el órdago definitivo. Si le obligan a no coincidir con Mora en plató, dejará el programa para no perjudicar al novio de Macarena Millán.

"He trabajado en cinco programas a la vez, me sobran las sillas, me sobra el trabajo y fíjate si me sobra que a lo mejor me sobra hasta este", asegura. Tanto es así que Terelu Campos, atónita le trasladaba el mensaje de dirección. "Dicen que igual les sobras tú, también".

Su amiga del alma, pues, también estaba en el ajo con la encrucijada en la que habían querido meter a Kiko, con la excusa de Rafa Mora. Imperdonable.

Kiko no frenaba: "hoy me lo están demostrando. Lo mejor que puedes hacer en la vida es irte cinco minutos antes de que te echen". Dicho esto y tras una secuencia que quedará para el recuerdo, en la que acusó al programa de practicar un edadismo recurrente, Kiko se largaba en directo.

Mochila en directo y tras una de las peores tardes que se recuerdan, Kiko salía por la puerta rompiendo una relación que igual no se recompone. "Lo que no vamos a aguantar son esas faltas de respeto,. Yo, por lo menos", afirmaba Adela González.