Kiko Matamoros sabe que el dolor irá en aumento porque el médico no encuentra la cura

Kiko Matamoros está muy preocupado por su hijo Diego, que sigue luchando contra la espondilolistesis, una enfermedad que le diagnosticaron hace poco y le hace vivir con dolor.

El joven atraviesa un mal momento, viéndose obligado a ingresar en el hospital en numerosas ocasiones. Además, también ha tenido que renunciar a las redes sociales, algo que le apasiona.

Por suerte, cuenta con el apoyo de su novia, Marta Riumbau, que no se despega de él ni a sol ni a sombra.

| Mediaset

Era la influencer la que decidía dar los últimos detalles sobre su estado. "De momento, vive con dolor todos los días, pero a veces es demasiado y le impide hacer cosas", confesaba a sus seguidores.

La enfermedad ha llevado a Matamoros a cambiar por completo su rutina, además de reducir muchísimo el tiempo que pasa en el gimnasio.

De momento, Riumbau hace todo lo posible para que su chico esté cómodo y pueda recuperarse cuanto antes.

| La Noticia Digital

Y hace poco presumía de lo mucho que le consiente. "Fui a comprarle sus guarradas preferidas y las cosas que le gustaban de pequeño. Ahora dice que quiere hacer la colección de cromos", reconocía entre risas.

El hijo de Kiko Matamoros hacía saltar las alarmas a finales de abril, cuando publicaba unas preocupantes imágenes desde el hospital.

Ingresado y sin poder moverse, hacía pública su enfermedad degenerativa tras sufrir "una crisis bastante severa en la espalda, relacionada con hernias discales y con la médula".

"Me empezaron a fallar las piernas y me quedé en el suelo", compartía con sus seguidores. "Me han hecho una resonancia. Una de las vértebras está interiorizada, la médula está un poco tocada", detallaba.

Diego Matamoros hace saltar las alarmas por su preocupante estado

"En la unidad del dolor lo que hicieron fue pincharme en la médula e inyectarme corticoides", añadía sobre el doloroso tratamiento al que tuvo que someterse.

Así, llegaban a la conclusión de que se trataba del desplazamiento de una vértebra respecto a otra como resultado de la enfermedad.

Y esto puede provocar desde un dolor en la zona lumbar hasta algo más severo, como la inestabilidad y trastornos sensitivos.

| Gtres

"Voy dos veces a la semana a rehabilitación y estoy haciendo hipopresivos (abdominales) en casa, estiramientos y ejercicios específicos para la espalda", explicaba Matamoros haciendo referencia a su estado físico.

"He empezado a trabajar la musculatura de manera más profunda y a encontrarme mejor conmigo mismo".

Sin embargo, lo peor ha sido luchar contra su propia mente. "La cabeza cada vez mejor. Ha sido un bajón grande", reconocía.

Aunque siempre ha tenido en cuenta que "lo más importante es saber levantarse y tirar de nuevo".

Toda esta situación se convertía en una auténtica pesadilla para la familia, sobre todo para Kiko Matamoros, que se llevaba un buen susto por lo sucedido a su hijo.

"Fue de película. Consiguió llamar a la ambulancia y a algunos familiares, pero yo con Diego no pude hablar", explicaba su hermana Laura.

| GTRES

"Me llamó mi padre el sábado por la mañana y, en cuanto lo hizo, me fui corriendo al hospital. Para él fue un susto, pero una vez supo que estaba siendo atendido, cuidado y que todo estaba bien, ya todos más tranquilos. Pero sí, ha sido un susto".

"No sabíamos que tenía esto. En las revisiones que se había hecho nunca le habían dado tanta importancia como la que realmente tiene. Al final le está pinzando un nervio la médula", comentaba al respecto la hija mayor de Matamoros.

"La verdad es que han sido unos días bastante complicados, han sido unos días que lo ha pasado bastante mal en el hospital y hoy por fin se ha podido ir a casa".