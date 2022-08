Kiko Matamoros rompe con todo y confirma que la ruptura es definitiva

Kiko Matamoros acaba de poner en peligro uno de los acercamientos que más esperaba. Y es que, por culpa de sus últimas declaraciones, parece que la relación entre él y una de las mujeres de su vida está a punto de romperse para siempre.

Después de más de 20 años de relación y una hija en común, el colaborador de Telecinco decidió dar un giro inesperado a su vida. Por eso, y después de varias idas y venidas con Makoke, en 2018, ambos decidieron tomar caminos separados.

Desde entonces, estos dos personajes de televisión se han enzarzado en una guerra que parece no tener fin. Durante todo este tiempo, hemos podido ver cómo, en varias ocasiones, Kiko Matamoros y su exmujer se han lanzado los platos a la cabeza en los diferentes programas de Mediaset España.

Y claro, como era de esperar, esta complicada situación ha conseguido sobrepasar los límites de la pequeña pantalla y ha afectado considerablemente a las relaciones entre los miembros de esta mediática familia.

Tras su separación, Kiko Matamoros comenzó una historia de amor con la modelo, Marta López. Desde entonces, se han generado muchos rumores sobre la supuesta enemistad que existe entre la miss y su hija, Anita Matamoros.

Ahora, y cuando parecía que se había producido un acercamiento entre padre e hija, el exrepresentante de famosos ha vuelto a poner en peligro su relación con la diseñadora de moda.

Kiko Matamoros pone en peligro el acercamiento

Kiko Matamoros no es consciente de que con el último comentario que ha hecho sobre la madre de su hija, ha puesto en peligro el acercamiento que se produjo con Anita el pasado mes de julio.

Hace unas semanas, la joven dio a entender ante los medios de comunicación que quería retomar el contacto con su padre. "A mí el rencor, la envidia y el odio es algo con lo que no he crecido. Sé perdonar y sé pedir perdón".

En ese momento, Kiko Matamoros se mostró muy predispuesto a estrechar lazos con su hija menor. "Me gustaría hacer una lectura positiva... Yo tampoco pierdo la esperanza, aunque a veces se vive más cómodo sin esperanza porque, a veces, es una fábrica de dolor y decepción. Yo espero que, con el tiempo…".

"La quiero como quiero al resto de mis hijos y, supongo que, tarde o temprano, tendremos que reencontrarnos e intentar poner solución a nuestra separación".

Pero, ahora, parece que todo se puede venir abajo después del último reproche que Kiko Matamoros le ha dedicado a su exmujer.

El pasado martes, 16 de agosto, el programa Sálvame emitió unas imágenes de la casa que el exmatrimonio compró cuando todavía estaban casados.

Y es que, tras regresar de sus vacaciones de verano, Makoke decidió publicar en su perfil de Instagram unas fotografías mostrando los arreglos que había hecho Javier Tudela en su ausencia.

Sin embargo, el resultado deja mucho que desear. Y es que, según se puede ver en dichas instantáneas, el exterior de la vivienda ha sufrido un gran deterioro.

Pero, lo que más le preocupa a Kiko Matamoros es la supuesta deuda que la madre de Anita tiene con él.

"Me trae sin cuidado la vida de esta señora, de su jardín y del gato que sale en las fotos. Solamente reclamo la parte económica que me corresponde y espero que algún día pueda hacerse realidad. Y nada más".

Kiko Matamoros aprovechó la ocasión para hablar sobre otra de las polémicas que se ha generado alrededor de este inmueble: su precio. "Yo no me he gastado 2 millones de euros en esa casa, yo pagué unos 100.000 euros. La compré por una oportunidad que tuve con la promotora y la compré en 1.350.000 euros".