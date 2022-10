Kiko Matamoros coge fuerza y desvela quién y cómo es la madre real de su última hija

Después de Supervivientes, Kiko Matamoros decidió darse un descanso. Viajó con su actual pareja, Marta López, a África y allí ha disfrutado de la diferencia cultural así como de su vida en pareja. Si algo temía el colaborador es que, una vez saliera de los Cayos Cochinos, con su chica nada siguiera igual.

Pero nada más lejos de la realidad, porque el tertuliano está más enamorado que nunca de su chica. Ha llegado incluso a rumorearse la boda y un posible embarazo. Por el momento, la pareja no ha confirmado nada, pero la noticia se espera tarde o temprano.

Mientras, Kiko Matamoros ya está de lleno en la rutina y ha protagonizado ya varios encontronazos en el plató de Sálvame. El último ha sido con la madre de su última hija, a quien asegura que va a demandar.

Kiko Matamoros ya no aguanta más

Si algo tiene claro el colaborador de Telecinco, es que no está dispuesto a aguantar nada ni a nadie. Gracias al paso del tiempo y a sus informaciones, Kiko Matamoros ha podido demostrar que es uno de los tertulianos a los que hay que tener respeto.

Sin embargo, ha habido una persona que ha pasado por alto esta norma, y esa es su exmujer, Makoke. Al parecer, Kiko no volvió a tener contacto con ella desde hacía cuatro años, cuando anunciaron su separación. Por aquel entonces, la pareja parecía inseparable, hasta que protagonizaron una portada.

En ella, anunciaban que, después de 20 años de matrimonio, rompían y no precisamente por lo sano. Por delante, un montón de peleas judiciales y televisivas que finalmente quedaron en nada.

Hasta hace unas horas, cuando Makoke decidió de nuevo avivar la llama y hablar del motivo real por el que decidió romper su matrimonio. La razón dejó de piedra a los presentes.

Kiko Matamoros tomará medidas legales

Tras un verano intenso sin aparecer por televisión, Makoke se sentaba en el plató del nuevo programa de Telecinco, Fiesta, para hablar de lo que fue su relación con Kiko Matamoros. En confianza aseguró que el motivo por el que decidió romper fueron unos correos electrónicos.

"Los datos del teléfono móvil de Kiko se volcaron en mi teléfono y allí vi unos correos electrónicos. Eran de una chica con la que Kiko se había intercambiado fotos sexuales y esta le estaba extorsionando”, decía Makoke. En seguida, los compañeros de la tertuliana se ponían las manos en la cabeza, incrédulos ante lo que Makoke estaba contando.

Como era de esperar, tan solo unas horas después, Kiko Matamoros se tomó su revancha y habló alto y claro. En Sálvameaseguró que la ruptura no se debió a ese motivo y que las declaraciones de su exmujer son totalmente falsas.

“He encargado ya a mi abogado que tome las acciones que en derecho me corresponda. Voy a interponer una querella o una demanda. No voy a parar porque estoy harto ya de este chorreo”, comenzaba a decir.

“No me van a seguir utilizando para tener un tema de que hablar en un plató de televisión. Voy a reclamar y ejercitar mis derechos, sobre todo para que no se vuelva a producir”.

En su discurso, Kiko Matamoros, además de sentirse molesto, explicó que fue lo que, según él, verdaderamente pasó. “En uno de los cambios de teléfono se quedó con mi agenda, mi correo y no sé cuántas cosas más".

"Puede hacer cosas para hacerme daño, pero esto ya no”, concluía el colaborador. ¿Volverá Makoke a la carga y contestará este fin de semana?