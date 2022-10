Kiko Matamoros no puede parar de reír al ver el último look de Marta López

Este último fin de semana hemos podido sorprendernos con el auténtico look de Marta López. Y no para bien. A veces es difícil saber combinar ciertos materiales, tejidos e incluir nuevas tendencias en nuestros estilismos, ya que no estamos acostumbrados a ello.

En esta ocasión la colaboradora de Telecinco nos ha dado una lección para saber cómo sí se debe utilizar el estampado animal print. Te damos los trucos para no cometer varios errores.

Marta López no sabe que los pitillos ya están más que descartados

Muchos ya sabemos que los pantalones pitillo están para dejarlos en el fondo de nuestro armario, pero parece que la colaboradora aún no lo sabe. Y no solo eso, sino que ha añadido un estampado de cebra en tonos marrones y negros que parece que no han gustado en absoluto.

| España Diario

Marta López ha tenido el fallo de combinar en la parte de arriba un jersey color negro con mangas caladas con los propios pantalones pitillo. Si hubiese optado por combinar estas prendas por separado no hubiera habido ningún tipo de problema, pero al juntarlo sí que lo hay.

Este outfit, que parece ser de lo más estrambótico, recargado y poco elegante, está dando mucho de que hablar.

La colaboradora ha incluido en su outfit las botas que están en tendencia

Marta López ha fallado en la vestimenta, pero no podemos negar que el calzado le ha salvado un poco. Las botas que ha escogido con punta cuadrada, que están en auge, se están convirtiendo en toda una tendencia y en un must have.

Toda una nueva necesidad para añadir a nuestro zapatero en esta época de otoño. Ya hemos visto en más ocasiones como las botas estilo cowboy de caña alta o, también, las del estilo baggy están captando todas las miradas.

| Instagram (@martalopeztv)

Las botas de punta cuadrada están siendo ya el calzado más demandado que podemos ir viendo en nuestras tiendas más habituales y parece que han llegado para quedarse.

Uno de los peores looks de Marta López

Si tenemos que mojarnos, hay que decir que no es el mejor outfit que hemos visto de Marta López. Este fin de semana ha querido ir al cine con uno de sus peores looks nunca vistos. Este estilismo ya ha quedado un poco desfasado y el problema ha sido el no saber combinar las prendas.

En ocasiones es mejor no arriesgarse tanto como ha hecho Marta López y combinar prendas más sencillas, sin estampado y más básicas. Como decía Oscar Wilde "la moda es tan solo una forma de fealdad tan absolutamente insoportable que debemos cambiarla cada seis meses".

| Instagram: @martalopeztv

Hay que saber cuando decir adíos a los artículos que han quedado en el olvido, como es el caso de los pitillos.

Varios consejos para ir bien vestida y conjuntada

Todo un patinazo al mundo de la moda, del que todo el mundo está hablando. Os dejamos unos puntos para que tengáis en cuenta a la hora de combinar vuestras prendas de ropa y que no os suceda lo que a Marta López.

Lo primero de todo es descartar los pantalones pitillo. Este artículo se ha quedado en el fondo de nuestro armario para dejar paso a los vaqueros de estilo boyfriend, corte recto, campana o palazzo.

Si tenéis algún jersey de transparencias estilo al de la colaboradora, podéis combinarlo con una parte inferior mucho más clásica. Este jersey con mangas caladas desentona mucho si lo ponemos al lado de los pantalones de cebra. Además, este estampado animal print es de tonos marrón chocolate y negro, por lo que no pega nada.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

No hay que mezclar por mezclar. A veces es mejor conjuntar prendas básicas y no arriesgarse tanto. Aunque en este caso, las botas de Marta López han salvado un poco el look.