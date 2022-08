Kiko Matamoros se va de España al descubrir los planes de la madre de su bebé

Kiko Matamoros necesitaba unos días de relax después de la experiencia más dura de su vida, Supervivientes 2022. Era consciente de que embarcarse en una aventura así no iba a ser fácil, pero una vez in situ comprendió que iba a sufrir más de lo que nunca hubiese imaginado.

Fue una aventura que le pasó factura física y mentalmente, aunque por suerte tuvo el beneplácito de la audiencia. Y es que le salvó de la expulsión hasta en cinco ocasiones.

A pesar de recibir críticas a lo largo de más de dos meses en el concurso de Telecinco, Kiko Matamoros salió satisfecho del reality. Lo cierto es que se defendió como siempre hace de los 'palos' que sufrió en las redes sociales y desde su propio programa, Sálvame.

Kiko Matamoros necesitaba descansar y decide irse muy lejos

Tras la vuelta a España, Kiko siguió haciendo caja y acudía a Déjate querer con su pareja desde hace tres años, Marta López Álamo. Ambos se profesaron su amor en pleno directo y Matamoros le prometió a su pareja que pronto pasarían por el altar. Y que no descartaba tener un hijo con ella en un futuro cercano.

| Telecinco

Ambos cada día está más unidos y tienen claro que quieren pasar sus vidas el uno junto al otro hasta que la naturaleza humana diga lo contrario. Ahora piensan en disfrutar cada segundo lo más posible y en hacer planes como el de hace unos días.

Lo cierto es que todo este tiempo ha supuesto una gran presión para el bueno de Kiko. Y para desintoxicarse y alejarse del ruido mediático ha cogido las maletas. Ni corto ni perezoso, este ha cruzado el charco junto a la modelo e influencer a la que tanto ama.

Matamoros huye de España al descubrir sus planes

La pareja se ha ido a uno de los destinos preferidos desde que están saliendo juntos. Nada más y nada menos han volado hasta México. Y más concretamente a Tulum, donde están pasando unos días de asueto en un lujoso hotel de la zona.

Mientras que Kiko estaba en la isla hondureña, su novia organizó todo para que en el mes de agosto, el colaborador de Sálvame disfrutase de lo lindo. Y se olvidase de todos los problemas en un entorno paradisiaco como el citado hotel mexicano.

| Mediaset

"Es un privilegio disfrutar de esta magnífica villa con todo el confort y la seguridad imaginables. Gracias por el trato exquisito", rezaba uno de los mensajes de Kiko en redes sociales.

Además de disfrutar del complejo hotelero, ambos no están descuidando en ningún momento su forma física. Lo cierto es que se les ha visto en varios stories acudir al gimnasio o degustando un menú saludable, a pesar de estar de vacaciones.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Parece que no hay verano que no toque recuperación"

La realidad es que Kiko Matamoros tiene un objetivo claro en estos momentos de su vida. Y no es otro que ponerse en forma físicamente y recuperar esos casi 20 kilos que perdió de los Cayos Cochinos y que le dejaron realmente muy delgado.

Como ambos son aficionados al gimnasio, no tuvieron problema en pasarse por allí unas cuantas veces, ya que no todo va a ser tirarse en una hamaca a ver pasar la vida.

"Parece que no hay verano que no toque recuperación. Con la camiseta de Oh My Club, mayor motivación", rezaba el mensaje del televisivo junto a una foto de él mismo en el gimnasio del hotel.