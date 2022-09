Kiko Matamoros se harta y desvela quién y cómo es la verdadera madre de Andreíta

Kiko Matamoros es un colaborador de televisión que si por algo destaca es por no callarse nada cuando ofrece una exclusiva o trabaja en un plató.

Sabe que si sus jefes le dieron la confianza para que esté en primera línea televisiva es porque sus declaraciones son demoledoras. Y no se corta a la hora de opinar sobre los famosos de nuestro país.

En las últimas horas, hemos visto cómo Matamoros pasaba unos días de vacaciones junto a su novia en Kenia. Y en una entrevista exclusiva en Lecturas ha sido lo más tajante posible sobre diversos temas personales y de la actualidad rosa.

Kiko Matamoros, más tajante que nunca

Sobre su viaje de placer, la pareja del colaborador ha afirmado que "ha sido espectacular ver las manadas de búfalos, de cebras, guepardos, leones... Era mi primera vez en Masái Mara, y Kiko ya había estado". Kiko ya estuvo allí en 2017, antes de su separación de Makoke.

“Ahora he estado muchísimo más relajado, la de Marta es otra forma de entender la relación de pareja. En ese sentido he disfrutado mucho, y la otra vez, nada. La otra vez solo me lo pasé bien con mi hija Ana”, ha contado en la exclusiva de este miércoles.

“El de África fue mi último viaje con mi hija Ana. Esta segunda vez sentí una punzada de nostalgia por ella. Espero que las cosas se solucionen”, desvela.

Además, entre los asuntos sobre los que se le ha preguntado, hay uno de ellos que es especialmente espinoso por la opinión que ha ofrecido sobre una las estrellas de Sálvame.

El colaborador de Telecinco da dónde más duele a su compañera

Estamos hablando de Belén Esteban, sobre la que Kiko ha opinado sin tapujos y sus declaraciones seguro que no sientan nada bien a la 'princesa del pueblo'. Una colaboradora que ya empieza a hacer vida normal y está dejando atrás esa larga recuperación después de que se rompiese la tibia y el peroné el pasado mes de abril.

Lo cierto es que ha sorprendido la forma que ha tenido de referirse a Belén el bueno de Kiko, que no ha sido benévolo con la de Paracuellos.

“A Belén Esteban le molesta que, cuando los demás hacemos mejores datos de audiencia saquemos pecho”, dice Kiko Matamoros. Este considera que audiencia está harta de escuchar siempre la misma historia que cuenta la madrileña.

Por si fuera poco, el colaborador ha dejado una frase que seguro hará mucho daño a la mujer de Miguel Marcos. “El público ha perdido interés en Belén Esteban”, sentencia con todas las letras.

La pareja de Matamoros también 'raja' de lo lindo en la exclusiva

Siguiendo con el mundo Sálvame, su pareja también ha opinado en esta exclusiva y ha sido tajante sobre la encerrona que le hicieron en su día en pleno directo.

“En Sálvame se pasaron una semana tras otra dándome caña y mi salud mental se resintió. Desarrollé ansiedad por primera vez”, lamenta Marta López Álamo. La modelo e influencer no olvida aquello que le hicieron en el programa de La Fábrica de la Tele.

A Marta le enfada es que en el programa donde trabaja su novio no se respetara su decisión de comentar únicamente el concurso de este. Además, cree que por ese motivo se metieron con ella aquel doloroso día.

Por otro lado, Kiko ha contado cómo fue de dura su adaptación al mundo real tras volver de Supervivientes. “Fue mucho peor de lo que me imaginaba. Luego, aparte, extrañaba mucho a Marta y tenía miedo. Tenía mucho miedo de perder mi relación, o de perder mi relación tal y como la había dejado”., afirmaba el ex de Makoke.

