Kiko Matamoros desvela quién es la madre de su nueva hija y logra que huya de España

Kiko Matamoros ha dado el paso que llevaba un tiempo anunciando: va a pasar por el altar con Marta López, una modelo muy polémica. La diferencia de edad que existe entre ellos les ha situado en el punto de mira, incluso algunos han dudado de su amor. Nada de eso es cierto, la pareja está muy enamorada y ha anunciado que después de la boda tendrán una niña juntos.

Kiko Matamoros reconoce que ha cometido muchos errores con sus otros hijos, por eso quiere volver a intentarlo al lado de su novia. Nada más hacer esta confesión llamó la atención de todos los medios y ella no está acostumbrada a ser famosa. Por eso han trazado un plan: anunciaron su boda en las redes sociales y después han huido de España, están de vacaciones en Nueva York.

| GTRES

Kiko está encantado con su nueva vida y no consiente que ninguno de sus compañeros cuestione el comportamiento de Marta. La periodista Laura Fa, colaboradora de Sálvame, ha concedido una entrevista y ha atacado duramente a Matamoros. Piensa que su relación sentimental no es buena porque él está en superioridad de condiciones por su avanzada edad.

Kiko ha dejado claro que su futura mujer está con él de forma libre, se han enamorado y no hacen daño a nadie. La influencer no tiene ningún tipo de interés, de hecho gana más dinero ella que él porque trabaja en marcas muy exclusivas. Esa es la verdadera Marta López: una joven trabajadora que no ha parado hasta conseguir su sueño.

Matamoros se ha enfrentado a varios periodistas, pero le molesta especialmente que las críticas procedan de los tertulianos de Sálvame. Piensa que sus compañeros deberían ser más considerados, pues ellos le conocen bien y saben que está muy enamorado. Está cansado de dar explicaciones, por eso se ha ido a Estados Unidos a intentar alejarse del foco mediático.

Kiko Matamoros tiene un asunto pendiente

Kiko se ha gastado un dineral en su nuevo viaje, pero era necesario porque llevaba demasiado tiempo en el centro de la noticia. La situación ha empeorado porque Makoke, su segunda exmujer, se ha sentado en el plató de Fiesta para conceder una nueva entrevista. Según su versión, el polemista le envió unos mensajes muy impactantes cuando se separaron, por eso tuvo que denunciarle.

| Telecinco

Matamoros ha asegurado que Makoke le interpuso una orden de alejamiento, pero ella asegura que no tuvo nada que ver en eso. Supuestamente el juez le ofreció a la andaluza tomar esta medida y ella la rechazó porque quería protegerle y cuidarle. No entiende por qué ha contado la historia al revés, por eso ha lanzado una advertencia: no va a tolerar más mentiras.

El colaborador tiene que dar explicaciones sobre este asunto cuando regrese a su programa, el público está deseando escucharle. Son dos versiones muy diferentes y solamente hay una verdad, por eso los espectadores están completamente divididos. Cada vez falta menos tiempo para que regrese de sus vacaciones y aclare qué es lo que está pasando.

Kiko Matamoros toma las primeras decisiones

Kiko ha anunciado su enlace matrimonial y ya ha tomado las primeras medidas: no va a invitar a todos los colaboradores de Sálvame. De momento solo ha confirmado que Jorge Javier Vázquez irá al evento, pero no ha dado ningún otro nombre. Lo que sí ha dejado claro es que su novia no le ha puesto impedimento: él puede invitar a quien quiera.

Matamoros quiere que Marta se quede embarazada porque sabe que él, por edad, morirá antes y quiere dejarle ese recuerdo. Piensa que es una bonita herencia, un legado maravilloso que cerraría una historia de amor que promete ser eterna. La modelo ha reconocido que ella también quiere ser madre, aunque prefiere esperar a tener más tiempo libre.