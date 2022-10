Kiko Matamoros desvela que Paris Hilton le besó y que pasaron una noche juntos

Kiko Matamoros lleva mucho tiempo trabajando en televisión y se ha dado cuenta de algo: lo mejor para triunfar es contar la verdad. Ha participado en el Polideluxe de una supuesta amiga especial de José Ortega Cano. Es abogada, vive en Miami y asegura tener una relación muy estrecha con Paris Hilton.

Kiko Matamoros le hizo una confesión a Belén Rodríguez: él también conocía a Paris, había pasado una noche con ella. Belén compartió el secreto con el público y el colaborador no tuvo más remedio que sacar a la luz toda la verdad. Según su relato, coincidieron dos noches: una en Madrid y otra en Ibiza, siempre en discotecas con mucha reputación.

Kiko ha desvelado que se cruzó con Paris: él subía una escalera y ella bajaba, se tropezó y se echó a sus brazos. La parte más divertida, siguiendo el testimonio de Matamoros, es que le dio un beso fugaz. Jorge Javier Vázquez ha bromeado con esta situación y ha recalcado que sucedió a altas horas de la madrugada.

Kiko y la heredera de los Hilton estuvieron una noche en la misma discoteca, pero su vínculo no queda ahí porque volvieron a coincidir. Supuestamente se vieron en otro centro de ocio nocturno, aunque en esa ocasión no tuvieron un contacto tan estrecho. Ningún espectador imaginaba que una mujer tan famosa hubiera estado en los brazos del tertuliano.

Matamoros se ha ganado el corazón del público, recibe críticas, pero tiene un ejército de seguidores bastante poderoso. Recientemente ha emprendido una batalla legal contra su segunda exmujer y asegura que llegará hasta el final. Quiere dejar claro que está siendo víctima de una campaña injusta, promete que la modelo tiene fijación con dañar su imagen.

Kiko Matamoros exige que se haga justicia

Kiko ha terminado la semana por todo lo alto: primero desveló su vínculo con Paris Hilton y después se reunió con Emma García. La periodista quiere saber qué hay de cierto en todo lo que está contando su ex, necesita llegar hasta el final. La malagueña asegura que su exmarido le ha amenazado por teléfono y ha enseñado las pruebas.

Matamoros promete que él nunca ha hecho algo parecido, sabe que uno de sus grandes rivales ha tramado todo para dejarle mal. “Esos mensajes no han salido de mi teléfono, son de una tercera persona y me parece alucinante”. Ha explicado cómo parará toda esta historia: va a poner el asunto en manos de la justicia, ya no aguanta más improperios.

Matamoros se ha ganado el respeto de sus compañeros, pues siempre que ha tratado un tema importante ha sido sincero. De hecho fue el primero en sentarse en el plató del Deluxe y reconocer que tenía problemas con ciertas sustancias. Su testimonio ha ayudado, pues ha servido de referente para personas que quieren cambiar de vida.

Kiko Matamoros quiere empezar una nueva vida

Kiko ha dejado claro que su presencia en la noche ibicenca es fundamental para entender la historia de la isla. No todos pueden decir que Paris les ha dado un beso y mucho menos pueden presumir de haber compartido una fiesta con ella. Las noches que ha vivido el colaborador darían mucho de qué hablar, pero de momento quiere guardar sus secretos.

Matamoros es una pieza fundamental para comprender la crónica social, por eso siempre está de actualidad. Su vida es muy interesante, de hecho casi todos sus hijos son famosos y trabajan en las redes sociales. Ellos también tienen amistad con personalidades muy influyentes.