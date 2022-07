Kiko Matamoros desvela qué esconde Ana María Aldón sobre el testamento de Ortega

Kiko Matamoros tiene en su poder una información que marcará un antes y un después en la vida televisiva de José Ortega Cano. Ha desvelado en Viva la vida que la mujer del torero está juntando dinero porque supuestamente ha leído el testamento de Ortega. Es una teoría que manejan varios colaboradores del programa, entre ellos la periodista Pilar Vidal.

Kiko Matamoros prefiere no profundizar más en el asunto, pero sabe todo lo que hay detrás y no quiere que se cuenten mentiras. El tertuliano José Antonio Avilés, íntimo amigo de Ana María Aldón, ha dejado de esconderse para darle la razón a su compañero.

“Ortega tiene una edad y Ana sabe que puede pasar algo y teme quedarse viuda y sin poder hacer frente a los gastos de la casa donde vive”.

Kiko está convencido de que la diseñadora continuará su trayectoria mediática porque necesita seguir generando dinero. “La salida a los medios de ella tiene que ver con la necesidad de tener un patrimonio y un sustento económico”. No se ha quedado ahí, asegura que Gloria Camila sería la gran beneficiada en el testamento del maestro.

Kiko por fin ha hablado claro de un tema que Ana María Aldón se ha esforzado por tapar porque le da mucho pudor. La tertuliana tiene su trabajo y no necesita nada de nadie, pero no quiere que su hijo pequeño cambie de costumbres. “A lo mejor le da miedo que Ortega no pueda mantener el ritmo de vida del niño que tienen en común”, desliza José Antonio Avilés.

Matamoros sabe todo lo que está sucediendo y piensa que lo mejor es compartirlo con el público para no crear situaciones confusas. “Efectivamente Ana María es consciente de que si pasa algo su situación económica va a quedar mermada en relación a Gloria Camila”. El colaborador entiende las necesidades de su compañera, pero piensa que debería asumir las consecuencias.

Kiko Matamoros conoce qué pasará con la herencia

Kiko le ha dado la razón a José Antonio Avilés, quien ha asegurado que la diseñadora está preocupada por su futuro económico. “Teme quedarse viuda porque Ortega tiene una edad y no quiere que ni ella ni su hijo se queden en la calle”, explica el cordobés. A lo que Emma García ha advertido: “Tienes que tener cuidado, le estás metiendo en el hoyo”.

La periodista Pilar Vidal sabe que los rumores son ciertos y ha confirmado los datos que manejan sus compañeros de Viva la Vida. “Ha visto el testamento, a nosotros nos ha llegado y es mucha casualidad” , ha comentado. También ha dejado claro que Ana María Andón ha negado esta noticia, pero ella cree que no está siendo sincera.

Matamoros ha descubierto, gracias a los datos aportados por Pilar, que Ana María no puede dejar de trabajar durante demasiado tiempo. "Ella me dijo que no se podía permitir estar sin trabajar", explica Vidal en un tono muy serio. “Ella tiene muy claro que los ingresos los necesita para una casa”, ha añadido Terelu Campos intentando completar la noticia.

Kiko Matamoros exige igualdad

Kiko cree que la mujer de Ortega Cano está mal y no duda de su testimonio, pero exige igualdad. Piensa que en Viva la Vida no deberían poner en duda a Raquel Mosquera, quien también ha desaparecido de forma repentina. La viuda de Pedro Carrasco ha hecho saltar las alarmas por su estado de salud, pues algunos periodistas dicen que no es bueno.

Matamoros ha estado dos meses en Honduras concursando en Supervivientes y ha regresado completamente renovado. No quiere problemas con sus compañeros, por eso está intentando ser más empático y no juzgar antes de tiempo. Aunque no puede dejar de hacer su trabajo, por eso ha contado el secreto de la herencia de José Ortega Cano.