Kiko Matamoros descubre que la enfermedad avanza rápido y decide cortar la relación

Kiko Matamoros tiene experiencia en el mundo del espectáculo y sabe que lo mejor para evitar conflictos es cortar por lo sano. El público sabe que no tiene relación con su hija Ana, pues la influencer no acepta la relación que mantiene con Marta López. El colaborador no quiere que nadie le diga lo que debe sentir, por eso ha tomado una decisión: romper el vínculo.

Kiko Matamoros asegura que sigue queriendo a su pequeña, siempre estará a su disposición para todo lo que necesite. Pero no está dispuesto a seguir intentando retomar el contacto, debe ser ella quien dé el próximo paso porque él ha hecho todo lo posible. Recientemente ha descubierto que la enfermedad que padece la joven no tiene solución: la sufre desde hace muchos años.

| Europa Press

Kiko tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su hija, pues se ha convertido en una de las grandes expertas en moda del momento. Disfruta de una legión de fans que siempre está dispuesta a ayudarla, por eso ha compartido su diagnóstico en las redes. Ha desvelado que padece una hernia cervical que le provoca muchos dolores y que avanza a pasos agigantados.

Kiko está fuera de España porque ha participado en un concurso de Telecinco y necesita recuperar el tiempo perdido con su novia. Está profundamente enamorado de ella y quiere hacer todo lo posible para que no sufra, por eso se ha alejado del conflicto. La modelo tiene una proyección internacional y no necesita la fama de Mediaset para llamar la atención de la prensa.

Matamoros sabe que podría ganar mucho dinero resolviendo sus problemas con Ana en algún programa de televisión. Sin embargo, respeta la voluntad de su futura mujer y se está esforzando mucho por llevar el conflicto en la más estricta intimidad. Cuando regrese de sus vacaciones tendrá tiempo de explicar cómo se siente al descubrir el problema médico de su pequeña.

Kiko Matamoros duerme con la conciencia tranquila

Kiko puede presumir de ser el mejor tertuliano de la pequeña pantalla porque controla el ritmo de la televisión con una gran maestría. En el pasado se enfrentó a sus hijos, Diego y Laura, quienes le acusaron de ser un padre ausente y egoísta. Él reconoció sus errores, pero dejó claro que no iba a consentir ser el centro de todos los ataques.

| Telecinco

Matamoros ha empleado las mismas normas con Ana, quien tampoco está interesada en trasladar su problema familiar a los platós. Ella se lo está poniendo difícil en el terreno privado: no quiere saber nada de él y hace mucho tiempo que no hablan. El tertuliano ha decidido cortar la relación porque no puede vivir del lamento, pero no es una decisión rotunda.

La influencer podrá retomar el contacto con su padre cuando esté preparada, mientras tanto está disfrutando de su carrera. Tiene tanta confianza con sus seguidores que ha compartido los consejos que le ha dado su médico. “Me han dicho que no me opere, que siga cuidándome, yendo al fisio y que evite lo que sé que hace daño en el cuello”.

Kiko Matamoros sabe que la situación ha empeorado

Kiko tenía esperanza de recuperar el tiempo perdido con Ana, pero no le será posible porque ella no está dispuesta a dar marcha atrás. Cree que el polemista no se ha portado bien con su madre, por eso quiere mantener las distancias. La familia pensaba que era una situación temporal, pero el conflicto no ha hecho más que crecer.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Matamoros, a pesar de que no tenga trato con la joven, está preocupado por su estado de salud. Lleva con dolores en el cuello mucho tiempo y no logra frenarlos. No puede operarse, así que tendrá que acostumbrarse cuanto antes.