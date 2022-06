Kiko Matamoros desconoce que una enfermedad está impidiendo el embarazo

Kiko Matamoros lleva mucho tiempo trabajando en televisión y pensaba que su participación en Supervivientes 2022 iba a ser sencilla. Sin embargo, cada vez tiene que superar más obstáculos y sus compañeros no le están poniendo el camino fácil. No es uno de los aspirantes al premio final, este puesto lo ostentan otros rostros como Anabel Pantoja o Nacho Palau.

Kiko Matamoros está atravesando un momento delicado y en el terreno personal tampoco le va bien, de hecho ha recibido una mala noticia. Todavía no lo sabe, pero cuando regrese a España descubrirá que una enfermedad está frenando un embarazo muy esperado. Su hijo Diego está saliendo con la influencer Marta Riumbau, quien ha confesado sus problemas para ser madre.

| Telecinco

Kiko ha reconocido que como padre ha cometido varios errores, pero ha aprendido de los mismos y se ha convertido en un abuelo estupendo. Estaba deseando que Diego ampliase la familia, pues sabe que es una de sus grandes ilusiones desde que se separó de su última novia. No contaba con que un problema de salud interrumpiera estos planes y la situación es cada vez más complicada.

Kiko descubrirá cuando termine Supervivientes 2022 que su nuera Marta ha confesado lo que sucede para evitar especulaciones. Les ha explicado a sus seguidores que su “reserva ovárica es muy baja”, situación que se complica teniendo en cuenta la enfermedad que padece. Sufre endometriosis y quiere que el público sepa en qué consiste esta anomalía.

Matamoros apoyará a su familia en todo lo necesario, a pesar de que tampoco tiene una relación demasiado estrecha con Marta Riumbau. La influencer se enamoró de Diego hace poco tiempo, pero sabe que su embarazo será delicado y ya se ha puesto manos a la obra. Está siguiendo varios tratamientos, aunque ninguno le garantiza que vaya a ser madre.

Kiko Matamoros lleva varios meses aislado

Kiko sabe que Diego sufrió porque una de sus exparejas jugó con sus sentimientos: le dijo que iba a ser padre y era mentira. El joven está deseando traer un niño al mundo, pero su nueva novia tiene problemas y el camino no será sencillo. Marta ha aprovechado para lanzar un mensaje e intentar concienciar a la sociedad.

| Instagram (@diegomatflo)

“A veces preguntar sobre los planes de tener hijos puede ser complicado porque no sabes si esa persona lo está intentando o si no quiere. Quiero contar mi experiencia porque muchas mujeres pasan por esto y no tienen información. Es un tema que lo normalizas y no tiene que ser tabú”, ha comentado la influencer en su cuenta de Instagram.

Matamoros hablará con su nuera cuando regrese a España, pues ha sido muy valiente y se merece una felicitación. Marta Riumbau ha pasado a formar parte de una familia mediática y cualquiera de sus pasos se convierten en noticia, por eso debe ser cuidadosa. Ha tratado el tema con una delicadeza exquisita y está recibiendo muchas felicitaciones.

Kiko Matamoros quiere volver a ser padre

Kiko cuenta con el apoyo de Diego en su proyecto más personal, volver a ser padre, así que él también estará a su lado. El influencer se ha enamorado de Marta y quiere formar una familia a su lado, sueño que está siendo bastante difícil.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“Se necesitan de diez a doce óvulos para una inseminación, algo que normalmente se saca en una sola vez. Pero en mi caso esto es imposible y se va a tener que repetir más de una vez porque yo no tengo tantos óvulos”. Riumbau quiere dar visibilidad al problema para que otras mujeres no se sientan mal cuando se enfrenten a algo parecido.

Matamoros está a punto de regresar a España, pero es posible que no lo haga como ganador de Supervivientes 2022. Sin embargo, su novia está orgullosa de él porque sabe que se ha esforzado mucho y que está aguantando situaciones extremas.