Kiko Matamoros deja muda a su novia al confesar que hay alguien más en la relación

Kiko Matamoros ha dejado sin palabras a Marta López Álamo al enterarse de que su novio piensa en alguien más tras su regreso de Supervivientes 2022.

El domingo, 3 de julio, los espectadores de este conocido reality de supervivencia decidieron que, después de dos meses y medio, el colaborador de Sálvame se convirtiera en el último expulsado de la edición.

Durante toda su estancia en los Cayos Cochinos, Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la edición, pero no precisamente por sus habilidades de supervivencia.

El exrepresentante de famosos sabe desenvolverse perfectamente frente a las cámaras y esa, precisamente, ha sido su gran baza dentro del concurso.

Ahora, Kiko Matamoros le ha confesado a su pareja que hay una mujer que le quita el sueño. El tertuliano no puede quitarse de la cabeza a una de sus compañeras de edición.

Kiko Matamoros arremete con dureza contra Anabel Pantoja

Este martes, 5 de julio, durante la última gala de Tierra de nadie, Kiko Matamoros no tuvo ningún problema en hablar sobre el concurso de su compañera de trabajo, Anabel Pantoja.

Después de contar que "el novio de Nacho Palau se le cruzó estando con Miguel Bosé", el tertuliano de Telecinco cargó con dureza contra la influencer.

"La protagonista es Anabel Pantoja. Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en GH VIP 3. Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su filosofía y con su forma de entender el programa", aseguró Kiko Matamoros.

"Te nominan hasta que desgastan, pero está lleno de muertos que quedan en la calzada. Aplaudo su inteligencia y censuro de alguna manera las del resto", apuntó a continuación.

"Están llevando a Anabel a la final y la única beneficiada es Anabel Pantoja. Los demás son víctimas de Anabel y de ellos mismos".

Además, aseguró que si no le dejan desempeñar las labores de cocinera, se cabrea con el resto de sus compañeros. "Ella cocina, y si no cocina se cabrea, porque entonces no sale en los vídeos".

Kiko Matamoros no se cree la relación de amor

Kiko Matamoros confesó públicamente que jamás se había creído el romance entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Tras cargar duramente contra la influencer, el novio de Marta López Álamo aseguró que el esgrimista no fue en la primera persona que se fijó su compañera de trabajo.

"Quiso hacer una carpetita con Ignacio de Borbón, pero no lo consiguió y fue a por Yulen. Borbón-Pantoja, fíjate qué maravilla… Pero él no quiso entrar en ese juego y bueno, ahora está enamorada de Yulen", confesó Kiko Matamoros.

"Yo no creo en esa pareja, aunque de alguna manera se complementan y se gustan", dijo a continuación el último expulsado de Supervivientes 2022.

"Se dan un servicio el uno al otro y yo creo que a él le ha venido mal y a ella bien porque es muy protagonista de esta edición. Él entró como un deportista de élite y va a salir como el novio de Anabel y eso no le va a llevar a ningún lado, o al Deluxe, como mucho".

Por otra parte, Matamoros considera que a Arelys, madre del deportista, "no le gusta la posición mediática de su hijo".

Además, cree que es un chico que necesita "el paraguas de una mujer, su madre, y repite el patrón con Anabel. Me parece una relación muy desigual y me gustaría ver a Yulen fuera para ver cómo Anabel reacciona ante eso".

