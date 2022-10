Kiko Matamoros confirma sin querer lo del suegro de Antonio David Flores

Kiko Matamoros protagonizó ayer un tenso rifirrafe en el plató de Sálvame junto a Jorge Javier Vázquez. Y todo después de que se pusiera sobre la mesa un tema espinoso del que hacía mucho tiempo que no se hablaba en televisión.

Todos sabemos que Matamoros es un colaborador que se caracteriza por no callarse nada y dar su opinión sobre todos los temas, por muy complicados que sean estos.

Eso sí, a veces, el ex de Makoke no se quiere arriesgar a recordar según qué cosas sucedieron en el plató de Sálvame. Y más cuando puede caerle una demanda por hablar de más sobre los famosos.

Kiko Matamoros lo reconoce sin querer y provoca el conflicto

Este lunes, Ana María Aldón ofrecía una entrevista en profundidad en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Sálvame quería contraprogramar por todos los medios el debut de Sonsoles Ónega en Antena 3 con su nuevo espacio Y ahora, Sonsoles.

| España Diario

Lo cierto es que la entrevista dio mucho de sí, sobre todo en su parte final. Y llegó un momento en el que salió a la palestra un tema concreto. Uno que lleva oculto desde que Antonio David era colaborador de Sálvame.

Todos los colaboradores fueron entrando a un set exclusivo para asistir a la charla de Jorge Javier con Ana María Aldón. Y uno de ellos era el siempre polémico Kiko Matamoros.

Aunque no suele ser demasiado habitual, este protagonizó un encontronazo desagradable con el 'dueño del cortijo' por un asunto que atañe a José Ortega Cano.

Tensión máxima en Sálvame tras lo escuchado en el plató

Estamos hablando de las supuestas insinuaciones que le habría hecho el viudo de Rocío Jurado a uno de los hombres más denostados por La Fábrica de la Tele, Antonio David Flores.

| Mediaset

Hay que echar la vista atrás y acordarse del aquel programa en el que el ex de Rociíto se sentó en la máquina de la verdad, 'Kopérnika'. Por aquel entonces, le preguntaron por ciertos aspectos íntimos de su vida a cambio de elevadas cantidades de dinero.

Una de las preguntas que tuvo a bien responder fue la de las citadas insinuaciones, que según este se habían producido en un viaje familiar. Se habrían producido cuando el exguardia civil todavía estaba casado con Rocío Carrasco.

Jorge Javier le hacía memoria a Ana María lo que en su día desveló Flores a los directores del programa. “Les explicó que, en el Central Park de Nueva York, Ortega Cano se le insinuó y luego ha tenido relación con él”.

La todavía esposa del diestro respondía mirando fijamente a Matamoros, que "yo he escuchado a Kiko decir que eso es mentira”, confesó.

"A mí no me dejas por mentiroso"

Jorge no podía entender esa respuesta y le echaba en cara la misma a Kiko. “¿Tú has dicho que eso es mentira?”, le espetaba.

| GTRES

Este veía cierto enfado en el presentador y se levantaba para dar sus explicaciones. “A mí me ha dicho algún compañero o alguna compañera, creo que María Patiño, que yo había contado eso. Y yo dije que eso era mentira, eso es lo que digo yo”, ha sostenido.

A continuación, el de Badalona sacaba su ira en pleno directo, “Aquí está en juego mi credibilidad y con eso sí que no juego”, avisaba el presentador. “Kiko Matamoros, ¿a ti te consta que el ser contaba esa historia a ti y a los directores: sí o no?”, le preguntaba nuevamente.

“Yo me acojo a la quinta enmienda”, contestaba este, algo que molestaba profundamente al catalán. “O sea que sí. No me toquéis los cojones. Por ahí no, estamos hablando de cosas muy serias. A mí no me dejas por mentiroso”, zanjaba el asunto muy enfadado con el colaborador.