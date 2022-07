Kiko Matamoros confirma lo que otros callan sobre los vicios de Belén Esteban

Kiko Matamoros ha regresado de Supervivientes 2022 con fuerza y quiere zanjar todos los asuntos que tiene pendientes. Se ha sentado en el plató de Viva la Vida y ha concedido una de las entrevistas más sinceras de su carrera. Emma García le ha preguntado por su nueva vida y él no ha tenido inconveniente en responder a ninguna pregunta.

Kiko Matamoros ha desvelado que un mes antes de viajar a Honduras se puso en manos de especialistas para superar sus adicciones. Ha aprovechado para matizar que cada paciente es un mundo, por eso los tratamientos son tan distintos. Según cuenta, Belén Esteban no quiso entrar en ningún centro especializado, pero estaba muy controlada en su domicilio.

“Belén Esteban no fue a ningún centro de desintoxicación y fue muy cuestionada, pero yo creo que eso es la voluntad”, explica Matamoros. La colaboradora nunca se ha avergonzado al hablar de este tema, pero es cierto que intenta evitarlo por su entorno. No se siente cómoda y es posible que le haya molestado que su compañero lo ponga encima de la mesa.

Kiko ha recordado que Belén tuvo un problema similar y que lo superó de una forma distinta para dejar claro que no hay que encasillar. Sus otros compañeros prefieren callar este asunto porque saben que Esteban quiere olvidarlo. Sin embargo, él ha confirmado que la adicción estuvo ahí y que afortunadamente ya es cosa del pasado.

Kiko tiene buena relación con la colaboradora, pero es posible que haya pasado algo entre ellos en los últimos meses. El ex de Makoke no se ha puesto en contacto con ella después de enterarse de que está en silla de ruedas. Él se ha justificado diciendo que ya ha pasado lo peor y que nadie tiene motivos para estar preocupado.

Kiko Matamoros se sincera sobre sus vicios

Kiko le ha explicado a Emma García que tuvo que ponerse en manos especialistas porque se dio cuenta de que no podía seguir así. Le detectaron ciertos problemas de salud que eran consecuencia del consumo de ciertas sustancias. Reconoce que sus hijos “se han preocupado, pero se han tranquilizado después de conocer a Marta”.

Matamoros ha explicado que cuando conoció a su pareja decidió alejarse de sus vicios, a pesar de que no ha sido un camino fácil. Asegura que nunca ha tenido dependencia y cree que controlaba la situación, pero estando con la modelo no siempre ha podido controlarse.

“Después de estar con Marta he seguido consumiendo, pero de forma puntual. Siempre he tenido la suerte de tenerlo controlado, lo tenía como un hábito relacionado con las actividades lúdicas. A veces lo hacía para leer porque no quería dormirme para seguir leyendo”, explica en Viva la Vida.

El tertuliano ha confesado que los especialistas le preocuparon al explicarle que su estado de salud corría peligro. “No sé si morirme en ese momento, pero sí fastidiarme la nariz y buscarme un problema serio para toda la vida. Es que verdaderamente me ahogaba y se notaba por el micrófono, me producía ansiedad porque si no abría la boca me ahogaba”.

Kiko Matamoros podría haber molestado a Belén

Kiko siempre se ha caracterizado por su sinceridad, el problema es que en ocasiones habla de temas que no le corresponden. Ha explicado que él ha seguido un tratamiento ligeramente parecido al de Belén Esteban, pues ninguno de los dos quiso internarse. Además, ambos participaron en un concurso al poco de dar carpetazo a los vicios del pasado.

“Es una dependencia más física que psicológica y yo sabía que me iba a venir bien en la isla porque sabía que no iba a tener una tentación. Iba esperanzado, por eso hice público un mensaje: dije que iba a ponerme a prueba. Si alguien duda no tengo problemas en hacerme un análisis de sangre porque estoy limpio”, desliza delante de Emma García.

Matamoros no ha tenido intención de ofender a Belén, simplemente se siente identificado con ciertas circunstancias. Sin embargo, ha aclarado que ningún paciente sigue un esquema establecido porque cada caso tiene una complejidad distinta. Tanto Esteban como él se han convertido en referentes para las personas que han atravesado por lo mismo.