Kiko Matamoros confirma el milagro del embarazo de su novia

Kiko Matamoros vivió una de sus noches más duras desde que está en televisión. En este caso, el novio de Marta López Álamo se abrió en canal en Supervivientes, más concretamente, en El Puente de las emociones.

Su testimonio dejó patente que, a pesar de sus adicciones desde que era un adolescente, el tertuliano ha tenido mucha suerte de seguir vivo a estas alturas de su vida.

La gala de Tierra de nadie llegó al clímax cuando Kiko Matamoros se enfrentó a la prueba más dura en los dos meses que lleva sobreviviendo en los Cayos Cochinos.

Kiko Matamoros deja claro que el embarazo de su novia es un milagro

Esta no era una prueba física como aquellas que en los inicios del reality no pudo llevar a cabo. Era otro tipo de reto, en el que el programa de Telecinco dejó al tertuliano de Sálvame que se abriese sobre su vida más personal como nunca lo ha había hecho antes. Detalló los errores que había cometido en el pasado y que, ahora, intenta subsanar, aunque quizá sea demasiado tarde.

| Mediaset

Uno de los temas que no tuvo reparos en contarle a toda España fue el de las adicciones a las drogas. Un lastre que ha sabido sobrellevar como ha podido, a pesar de lo perjudicial de las mismas.

Ya hace meses, en el Deluxe, el padre de Laura Matamoros se había sincerado con la audiencia de Telecinco. Había puesto de manifiesto que estaba enganchado a la cocaína desde que era muy joven.

El superviviente sigue deseando ser padre, a pesar de su estado

Hace unos días, ante la atenta mirada de Lara al otro lado de El Puente de las emociones, Kiko Matamoros conmocionó a su pareja tras desvelar su peligroso idilio con las drogas. Ahora, lo que más quiere es intentar solucionar ese problema para que sus últimos años de vida pueda disfrutarlos lo mejor posible.

Con el gesto serio y casi roto desde el comienzo de sus confesiones, el madrileño desveló todos sus errores ante Lara Álvarez.

| Mediaset

“He jugado con la muerte, he sido adicto a la cocaína durante 50 años. Estoy en fase de recuperación que inicié antes del concurso y soy fumador de tres paquetes de tabaco diarios durante 40 años”, expuso en directo desde Honduras.

Además, este puso de manifiesto que lo que quiere hoy es pasar sus días con su pareja Marta e intentar ser padre. "Sé que no me queda mucha vida, sé cómo quiero vivir mi vida, y disfrutar de mis hijos, mis nietos y mi pareja a la que adoro. Ojalá pudiera tener más descendencia y el tiempo que me quede ser un mejor ejemplo como padre y ser humano".

La reflexión sobre Kiko Matamoros que conmociona a su pareja

El pasado miércoles, el 'club social' de El programa de Ana Rosa ha analizado ese duro recorrido por las entrañas del colaborador.

Joaquín Prat y el resto de colaboradores del programa han analizado lo que contó Kiko Matamoros sobre sus adicciones.

| Mediaset

Tras ver íntegro el vídeo en el que Lara Álvarez acabó dándole un gran abrazo al superviviente, Joaquín Prat no daba crédito a lo que había escuchado.

“Con la vida que ha llevado Kiko, podemos decir que está vivo de milagro... Vamos, no podemos entender que esté vivo, 50 años adicto a la cocaína, fumando tres paquetes diarios... tiene suerte de estar vivo”, opinaba Prat.

Antonio Rossi, igual de impactado que su compañero, decía lo siguiente. "Si él tenía este tratamiento antes de empezar, yo cuando estaba trabajando en Sálvame no me he percatado de que estuviese decaído. Tampoco bajo los efectos de algún ansiolítico, era el Kiko de siempre", reflexionaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco