Kiko Matamoros confirma que han roto porque ha descubierto que ella ya no le ama

Kiko Matamoros está más ilusionado que nunca tras confirmar junto a su pareja, Marta López Álamo, que pasarán por el altar muy pronto. Después de amagar en varias ocasiones lo de su boda, finalmente ha sido este año el que se ha producido la confirmación de que se quieren unir en matrimonio.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo llevan casi cuatro años de relación y siempre han querido formalizar la misma con la consecución de su boda.

Es algo que especialmente desea la modelo y el colaborador no le ha podido decir que no sabiendo lo enamorado que está de su pareja Marta.

Kiko Matamoros sabe que no hay relación con ella y no irá a la boda

El caso es que a pesar de que muchos han dudado de esta relación, ya sea por su diferencia de edad o los caracteres de ambos, la pareja ha callado bocas. A través de las redes sociales, dejaban claro hace unos días que se van a dar el 'sí, quiero' en 2023. Y todo apunta a que será una boda por todo lo alto.

Será un día inolvidable para la pareja y sin duda, muchos de los famosos televisivos que estamos acostumbrados a ver cada día, no faltarán a la cita dentro de unos meses.

Lo que está por ver es si todos los hijos de Kiko Matamoros acudirán al enlace. Como sabemos desde hace tiempo, en el caso de su hija Anita, la relación entre padre e hija es nula. Y no es muy probable que asista a la boda del televisivo.

Este admitió que pensaba invitar a todos sus hijos, hasta a su hija Anita. "Hoy la llamaría y le diría 'tenemos una bonita oportunidad de arreglar esto'. Lo único que quiero que sepa mi hija es que la quiero".

Será el tercer matrimonio de Matamoros y el primero por la Iglesia

Este enlace será el tercer matrimonio del tertuliano después del de Marian Flores y Makoke. Eso sí, se unirá en matrimonio con Marta López Álamo por primera vez por la Iglesia, ya que las dos veces anteriores se trató de una ceremonia civil.

Otro de los puntos calientes de los preparativos de esta boda, que dará mucho que hablar, serán los invitados a la misma. Y esta semana, Kiko Matamoros no quería mojarse demasiado sobre este asunto.

El colaborador de televisión está muy receloso de contar en público a quién va a invitar y a quién no. Y sabe que diga lo que diga, la polémica está servida y se hablará más de ese aspecto y no del que le atañe a él y a su pareja.

La lista de invitados del enlace que no quiere desvelar

Este aclaró en directo que serán invitadas las personas de su entorno cercano a las que tiene "cosas que agradecer".

"Voy a invitar a mis amigos, a mi familia, a la familia y amigos de Marta. Y luego a toda la gente que me ha hecho la vida un poquito mejor y le tengo cosas que agradecer. Ya sea la gente que me ha contratado o que me ha cuidado en un momento dado", apuntó.

Hace unos días, Matamoros aseguró que se iba a casar "plenamente enamorado. Soy consciente de lo que quiero y lo que hago y plenamente consciente de cómo voy a gestionar mi vida y la suya", confesó.

"Las alusiones a mi edad, a la diferencia con mi pareja y los chistes fáciles en referencia a eso son cosas que sobran. Me causan rechazo y dolor. Pido respeto ante la diferencia de años con mi pareja", sentenció, ya que él tiene 63 años y su novia apenas 25.