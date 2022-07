Kiko Matamoros confiesa que la relación está tocada porque hay otra mujer en medio

Kiko Matamoros es uno de los personajes televisivos que más información tiene de los famosos de nuestro país. Es un colaborador que a lo largo de los años ha hecho jugosas amistades que le han proporcionado ciertas filtraciones para exponerlas en los programas en los que ha trabajado.

Lo cierto es que Kiko Matamoros no suele dar excesivas exclusivas, pero siempre que desvela alguna de ellas suelen gozar de cierto empaque.

En los últimos días, Sálvame está haciendo casi un programa monográfico acerca de la crisis matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Cano.

Kiko Matamoros no esconde que la relación puede morir en horas

Lo cierto es que, en su casa de Fuente del Fresno, José Ortega Cano tiene que lidiar con los rumores continuos de separación de su mujer. Y en Sálvame siempre están muy atentos a cualquier novedad que surja sobre el matrimonio para ir contándola en tiempo real.

| Europa Press

Esta semana, la noticia que ha salido a la luz en una revista del corazón versa sobre una fuerte bronca que se habría producido en casa del viudo de Rocío Jurado. Y en la que habían participado además del diestro, su mujer Ana María Aldón y su hija, Gloria Camila Ortega.

Muchos han intentado saber qué propició esa dura disputa familiar entre tres pesos pesados del mundo el corazón como los citados anteriormente. Kiko Matamoros ha hablado con algún contacto, y especialmente le han llegado noticias de un amigo en común que tiene con Ortega Cano, sobre la bronca de la que todo el mundo habla.

El motivo que hizo saltar todo por los aires en casa del torero

Una bronca que tuvo lugar tras el último programa de Viva la vida. Esta surgió por un motivo de peso y que ha enfadado mucho a Ana María Aldón.

Estamos hablando de que el matrimonio habría acordado que la diseñadora andaluza y la hermana de José Fernando no se encontrasen en ningún momento juntas en la casa del diestro.

| GTRES

Y es que no querían coincidir, por petición expresa de Ana María Aldón, después de que la colombiana le hubiese hecho varios feos por los que no está dispuesta a humillarse más tiempo.

Así las cosas, Kiko Matamoros desveló en pleno directo de Sálvame que al no cumplir ese pacto las hostilidades surgieron en cuestión de segundos. Saltó la chispa nada más que la diseñadora de Sanlúcar regresó el domingo por la noche a su casa, y todo estalló por los aires.

"No me extraña ni me agrede su reacción, es humana"

| La Noticia Digital

Parece ser que esta bronca fue escuchada por algunos de los viandantes que pasaban cerca del chalet de Ortega Cano. Y también por los vecinos del torero, que dieron cuenta de que algo grave se estaba produciendo en el interior de la casa familiar.

Lo cierto es que Ortega Cano no se ha tomado demasiado bien que se haya filtrado lo que pasó en su casa de Madrid el pasado domingo.

Un reportero se desplazaba hasta Costa Ballena para obtener las impresiones del diestro. A primera hora de la mañana, Raúl Trigueros se acercaba a él mientras caminaba andando junto a su bicicleta para cuestionarle por la crisis de su matrimonio. Y sobre todo, el reportero del programa quería saber su reacción tras esa bronca de la que todo el mundo habla.

Ortega Cano, presa del nerviosismo, estalló como pocas veces delante de la prensa. Lo hacía pidiéndole al reportero, a grito pelado, que le dejase "tranquilo" y que no iba a contestar a nada más sobre su vida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

A colación de esto, Matamoros reaccionaba hace unas horas a través de su cuenta de Instagram. "Viendo a Ortega perder los nervios. No me extraña ni me agrede su reacción, es humana".