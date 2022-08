Kiko Matamoros admite que su edad es un problema y que ella ha dejado de quererle

Kiko Matamoros debe resolver un problema bastante serio antes de que sea demasiado tarde: ha tenido una fuerte discusión en Sálvame. Germán González, uno de los redactores más queridos del programa, le ha comparado con un dinosaurio. Se ha burlado de su edad, pero lo ha hecho desde el cariño porque su función es hacer reír a los espectadores.

Kiko Matamoros se ha enfrentado al periodista y le ha acusado de haberle faltado el respeto, en ese momento ha empezado lo peor. La colaboradora Laura Fa considera que Matamoros es mucho más ofensivo que Germán, no entiende por qué está tan indignado. El redactor se ha disculpado y ha prometido que pidió permiso a la dirección del programa antes de publicar el vídeo.

“Yo sé que a veces me puedo pasar un poco con el tema del humor y a veces puede ser un poquito un poquito hiriente. Pero me parecía graciosa la expresión y dirección me dio el visto bueno”, ha explicado Germán. El exmarido de Makoke no le perdona y ha calificado su atrevimiento de “miserable”, por eso Laura Fa ha salido en su defensa.

Kiko y la catalana tienen una relación muy complicada, pero en los últimos meses habían acercado posturas y tenían un trato cordial. Ambos se habían unido contra Lydia Lozano, los espectadores notaban una conexión especial, pero ella ha dejado de quererle. Fa no consiente que Matamoros se aproveche de su veteranía para callar a compañeros que están empezando.

Kiko se ha defendido aludiendo a un argumento que Sálvame no le ha querido comprar, pues él es el primero que no lo cumple. “Hay que ser muy miserable para calificar a una persona por su edad, no por su inteligencia, solidaridad o empatía, solo la edad”. Laura Fa le ha interrumpido y él ha abandonado el estudio muy indignado porque no se siente querido ni respetado por su compañera.

Kiko Matamoros ha recibido un toque de atención

Kiko tiene mucha autoridad en Sálvame, lleva mucho tiempo trabajando en el espacio y ha registrado grandes éxitos. Pero todo tiene un límite y sus responsables no le consienten que crucen determinadas líneas rojas. Los directores le han llamado la atención cuando ha arremetido tan duramente contra Germán, pues solo estaba haciendo su trabajo.

Matamoros no lleva bien el tema de la edad porque su novia es mucho más joven que él y ciertas personas se burlan de ellos. Marta López Álamo no tiene ningún problema, asegura que está enamorada y que quiere pasar el resto de su vida al lado de su pareja. Ella lo lleva mucho mejor, simplemente se limita a hacer caso omiso a las personas que solo buscan hacer daño.

El ex de Makoke está tan enamorado de Marta que quiere tener un hijo con ella, pero no solo eso: también pretende dejar la televisión. Hace unos meses desveló que en un plazo máximo de dos años quería abandonar el medio y mudarse a México. Es un país que le trae muy buenos recuerdos y sueña con retirarse allí para aprender a vivir tranquilo.

Kiko Matamoros no ha conseguido llegar a un acuerdo

Kiko es un maestro de los medios de comunicación y está acostumbrado a cumplir todos sus retos, pero ha fallado en algo importante. Laura Fa ha llegado pisando fuerte, han perdido la buena relación que llegaron a conseguir y ahora deben empezar de cero. No se quieren cerca y cuando coincidan en plató se enzarzarán en cualquier discusión, solo pretenden marcar terreno.

Matamoros es un gran profesional y la periodista también, por eso sus directores les juntan con frecuencia. Saben crear un espectáculo digno de admirar, de hecho son la envidia de los programas de la competencia. Su última discusión ha sido fuerte, pero no sería de extrañar que firmaran un pacto más pronto que tarde.