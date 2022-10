Kiko Jiménez desvela quién tiene el mismo ADN que el hijo de Ana María Aldón

Kiko Jiménez fue uno de los grandes protagonistas de la entrevista de Jorge Javier Vázquez a Ana María Aldón, este lunes, en plena competencia con Y ahora, Sonsoles.

Kiko fue uno de los colaboradores con el privilegio de ser convocado para estar en una entrevista que podía cambiarlo todo en plena crisis de Ortega y Ana María Aldón.

Ana María sabía que entraba en terreno enemigo, especialmente el de su todavía marido, y se la veía nerviosa nada más comenzar la entrevista con el presentador de Badalona.

Kiko Jiménez saca su carta más sensible en pleno directo

Era una prueba de fuego para la modista sanluqueña y sabía que había preguntas que iban a ser demasiado delicadas para contestar. Pero tenía que armarse de valor después de reconocerle a Emma García que el matrimonio se encuentra ya pensando en ejecutar los trámites de divorcio.

| Telecinco

Han estirado mucho el chicle, pero el momento ha llegado y no han podido alargar más la agonía que tenía un final anticipado desde hace tiempo.

El caso es que la primera parte de la entrevista ha sido muy liviana para la diseñadora andaluza. Pero en torno a la mitad de la misma, Jorge Javier Vázquez ha provocado el conflicto. Y es que la entrevistada se sentía muy cómoda hasta ese momento.

Ana María Aldón se queda tocada tras conocer la traición

En el tramo final, Ana María Aldón ha visto cómo se tocaba un tema muy sensible para ella y que le ha provocado muchos disgustos a lo largo de los últimos años.

| Telecinco

Hubo un episodio que marcó un antes y un después en su matrimonio con el viudo de Rocío Jurado. Fue aquel cuando la familia del diestro dudó de la paternidad del hijo que tienen en común, José María Ortega Aldón.

Recordemos que, sobre ese tema, Kiko Jiménez ya habló hace tiempo en plató. Le envió un mensaje privado a Aldón para que supiese lo que su familia habría perpetrado contra ella. Y es que él mismo lo vivió de primera mano cuando era pareja de Gloria Camila.

Lo cierto es que la andaluza confesó que aún no había visto ese mensaje, pero ayer tenía enfrente al andaluz. Y le preguntó al colaborador de Linares algo que podía provocar un terremoto en el clan Ortega. "¿Se le hizo una prueba de paternidad a mi hijo?", le he preguntado directamente.

"Ortega era conocedor de todo", según Kiko Jiménez

Con todo, esta era una información muy sensible y Kiko Jiménez no quiso darla en pleno directo. Sabía que se exponía a una demanda por parte de la familia de Ortega. Eso sí, no tuvo problema en dejarle claro que podía responder a esa pregunta detrás de las cámaras.

| Europa Press

"En ningún momento pretendía causarte ningún daño, ni a ti ni a nadie de tu alrededor, y si lo hice lo siento porque para nada era mi intención. Lo que sí que quería en un momento de rabia era que abrieras los ojos. El mensaje te lo mandé a ti en privado", se excusó el joven.

El caso es que tras su respuesta, la andaluza le pidió pruebas de lo que estaba dejando caer. "Yo estoy cansada de que se diga y no se demuestren las cosas", lamentaba. Pese a sus dudas, el colaborador le pidió que confiase en su testimonio por todas las veces en que la ha defendido, cuando estaba dentro de la familia o posteriormente en un plató.

Sí dejó claro Kiko que Ortega estaba presente el día en que algunos miembros de su familia acordaron hacerle una prueba de paternidad al hijo del matrimonio. "Entraba y salía de la cocina. Era conocedor", sentenció.