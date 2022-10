Kiko Jiménez confirma lo de su primer hijo y Sofía Suescun ya sabe quién es la madre

Kiko Jiménez mantuvo una relación durante cuatro años con Gloria Camila. Relación de la que él ha hablado en varias ocasiones en televisión, a pesar de estar saliendo ahora con Sofía Suescun. Así, ha sacado a la luz desde situaciones comprometidas de la familia de ella hasta supuestas deslealtades de las que fue víctima él.

Sin embargo, nunca había contado un hecho que ahora su ex ha puesto sobre la mesa y que ha impactado a todo el mundo. La joven ha afirmado públicamente que se quedó embarazada de Kiko y que después abortó.

Kiko Jiménez ve revelarse el embarazo

El colaborador de Sálvame lleva tiempo hablando de Gloria y de la relación que mantuvieron. Y ella parece que ahora se está resarciendo en el reality Pesadilla en el Paraíso en el que está concursando. Ella, que ha tenido varios encontronazos con compañeros, les está relatando detalles de cómo fue la historia de amor que vivieron.

Ha explicado que “a los seis o siete meses de empezar me fui a vivir con él, primero a su casa y luego a Sevilla”. Incluso ha expuesto que el declive de la pareja llegó cuando el joven empezó a trabajar con Suescun. Declive que acabó en ruptura finalmente: “Me dejó a la semana y media después de hacer cuatro años juntos”.

Es más, este alarde de sinceridad le ha llevado a contar algo que Kiko y ella siempre habían mantenido en secreto. Nos estamos refiriendo a que podrían haber sido padres.

Esta confesión ha llegado cuando Gloria ha reaccionado a unas palabras de Israel Arroyo: “Que levante la mano quien se ha quitado a un niño”. Y la ex de Jiménez sin pensarlo ha alzado su brazo dejando claro que ella ha abortado.

Tras desvelar esta información sorprendente e inesperada, la hija de Ortega Cano ha explicado lo sucedido. Lo ha hecho de esta manera: “Nunca lo he contado. Después de una Feria de Sevilla no me venía la regla y pasaron dos meses así”.

“Me hice el test y dio positivo”. Una situación esta que, como ha insinuado, atajó de raíz sometiéndose a un aborto.

Kiko Jiménez, estupefacto ante las palabras de Gloria Camila

El novio de Sofía Suescun se habrá quedado de piedra con la revelación que ha hecho su expareja, pues nunca había querido contar lo sucedido. Y de igual modo se han quedado todos los familiares, amigos, seguidores y también los espectadores.

Tras la confesión, rápidamente se ha querido preguntar en plató al defensor y primo de Gloria Camila, Chema. Este, con cara de perplejidad, ha dicho: “Sí lo conocía, pero es una cosa que es muy íntima. Cuando ella salga lo tendrá que explicar si quiere”.

“No me gusta que lo haya contado, sinceramente, porque no tiene la necesidad de hacerlo. Pero bueno, es su vida”.

Además, son muchos los espectadores que han reaccionado al hecho de que Jiménez y su ex pudieron ser padres así como a la revelación. Y lo cierto es que numerosos internautas han arremetido contra ella por sacarlo ahora a la luz. De ahí comentarios en Twitter como “Fuera de lugar y patético”.

“Esta chica es muy retorcida” y “Es igual que su padre. No le gusta que hablen de su familia en televisión, pero va ella y suelta esto para que Jiménez amplíe la noticia. De casta le viene al galgo”.

Visto lo visto, seguro que esta tarde el andaluz se sienta en el plató de Sálvame. Lo hará para contar con detalle este secreto desvelado de su vida pasada.