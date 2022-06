Kiko Hernández tiene nuevos problemas fuera del trabajo y sus hijas ya lo saben

Kiko Hernández sufre un nuevo contratiempo. Una de las caras más conocidas del universo de Sálvame ve como sus sueños se truncan. Aunque en Telecinco le va muy bien, no hay más que ver su gran intervención en la Sálvame Fashion Week, parece que sus negocios fuera de la tele están sufriendo adversidades.

Lo conocimos en Gran Hermano y, posteriormente, como colaborador en los platós del corazón donde se hizo un hueco con su carácter polémico. Sin embargo, Kiko Hernández ha demostrado que su talento no se encasilla únicamente en soltar 'bombas'.

Así pues, desde hace unos meses lo hemos podido ver desempeñándose como actor teatral protagonizando la obra Distinto. Eso sí, las cosas no están yendo demasiado bien.

Cancelan la obra de teatro de Kiko Hernández sin dar explicaciones

Aunque en su debut en Madrid colgó el cartel de 'no hay entradas', la suerte no le sonríe esta vez al colaborador. Así pues, el pasado 28 de mayo, Kiko tenía previsto realizar una nueva función en el pueblo de Villanueva de la Serena en Badajoz. Sin embargo, dicha función no llegó nunca a realizarse.

Con tan solo 10 días de antelación, el ayuntamiento comunicó en sus redes sociales que el evento se cancelaba. "El espectáculo 'Distinto' previsto para el próximo 28 de mayo, queda cancelado. Disculpen las molestias" rezaba la publicación de Facebook.

El texto iba acompañado de una imagen con el póster de la obra de teatro y letras superpuestas en rojo con la palabra "cancelado".

Con ese escueto comunicado, no se alcanzan a saber los motivos por los que la función de Kiko Hernández no podrá subirse al escenario del Teatro Las Vegas. Puede que haya sido por propia decisión del colaborador o debido a una escasez en la venta de entradas, lo cual provocaría que la representación teatral fuera inviable.

¿Cómo afectará este revés profesional a la vida de sus dos hijas? Esta no es la primera vez que Kiko Hernández se enfrenta al fracaso.

En 2021 se embarcó en un negocio de aceitunas. Emulando a su compañera Belén Esteban, el colaborador de Sálvame intentó probar suerte con su propia marca de estos aperitivos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, después de seis meses, Kiko Hernández abandonó dicho proyecto.

Pero no todo acaba aquí. En breves, Kiko hará gala de sus dotes actorales en Águilas (Murcia). Si todo va bien, el sábado 4 de junio, el tertuliano actuará en el Auditorio Infanta Doña Elena.

Distinto es autoría de Juan Andrés Araque, el cual, según ha confesado escribió el personaje que interpreta Kiko tomando como inspiración al propio colaborador. "Me dijo que había escrito el personaje de Alejandro pensando en mí, pero la verdad es que tengo poco que ver con él», explicaba Hernández.

La razón de sus palabras es que «Él es muy buena persona, y no digo que yo sea mala, pero es que es difícil ser tan buenazo», aseguraba Kiko Hernández.

Eso sí, la gente que no haya conseguido entrada deberá esperar bastante para poder ver a Kiko Hernández en su faceta de actor. La función no volverá a representarse hasta finales de octubre.