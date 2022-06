Kiko Hernández, señalado por los suyos tras haber mentido por dinero

Kiko Hernández vuelve a ser noticia y esta vez, nada tiene que ver con sus hijas. El colaborador lleva años trabajando para Sálvame, pero las últimas semanas no están siendo nada fáciles para él. Hace tan solo unas horas, se le ha descubierto mintiendo, y ha quedado señalado.

La mentira más grande de Kiko Hernández, al descubierto

Kiko Hernández comenzó su andadura en televisión participando en la primera edición de Gran Hermano. Consiguió, además de enamorarse dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, un tercer puesto en la final. Desde entonces, tenía muy claro que su destino era la televisión, y más de 15 años después, sigue siendo uno de los colaboradores más importantes.

Pero no solo se limita a colaborar, sino que, además, ha presentado Sálvame en más de una ocasión. De hecho, cuenta con su propio programa, Mejor llama a Kiko, en el que todas las noches, de madrugada, presenta una especie de teletienda.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida profesional de Kiko Hernández. Hace unos meses sufría un gran golpe, al perder a su mejor compañera y confidente, Mila Ximénez.

Desde entonces, el estado de ánimo de Kiko Hernández no ha llegado a su punto más álgido y le está costando remontar. Un gran ejemplo de ello ocurrió hace unas horas cuando, en su propio programa, le han pillado con las manos en la masa.

Sálvame pilla a Kiko Hernández

Hace ya unos días que Anabel Pantoja es noticia por su participación en Supervivientes, pero ya lo era mucho antes por romper de manera definitiva y drástica con Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja se había desenamorado de repente y solo hacía cuatro meses que se había dado el ‘sí, quiero’. Pero, ¿qué tiene que ver Kiko Hernández en todo esto?

El colaborador confesó en directo y durante la última entrevista de Omar Sánchez en Sálvame Deluxe, que la familia de Anabel no le soportaba. Se apresuró a afirmar que habían tachado al canario de “sinvergüenza”, una información que ha terminado siendo totalmente falsa. Y la encargada de sonrojar a Kiko Hernández ha sido la madre de Anabel, Merchi.

Merchi pone en apuros a Kiko Hernández

De lo que no hay duda es de que al colaborador todo esto le ha superado. Kiko Hernández no imaginaba que Merchi entrara en directo, y mucho menos que le dejara en ridículo.

“Que me ponga las pruebas y los mensajes de la persona que se lo haya dicho, porque eso no lo he dicho. Yo jamás he dicho que él es un sinvergüenza. Que no ponga palabras en su boca que yo no he dicho”, explicó la madre de Anabel.

“No me agradó que se siente, porque no lo consideraba el momento por poder estar mi hija en desventaja, pero ha contado con mi apoyo y yo no he dicho que sea un sinvergüenza”.

Kiko Hernández, estupefacto, no supo que decir, porque lo peor estaba por llegar. La madre de Anabel Pantoja aseguró que mantuvo una conversación con Omar antes de que este se sentara en directo en el plató.

Las declaraciones que dejan en ridículo a Kiko

Con total confianza y sin remordimiento por lo que pudiera sentir en aquel momento Kiko Hernández, Merchi contaba toda la verdad.

“Le aconsejé que dijese lo que fuera oportuno, pero que no se hiciesen daño y no se tiraran los trastos a la cabeza. Al estar dolidos, podemos hacer daño y se hubiera podido cargar el concurso de mi hija por lo que pudiera haber dicho”, concluía.