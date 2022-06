Kiko Hernández pierde el miedo y reconoce su relación con una mujer casada

Kiko Hernández, que está atravesando algún que otro problema con sus negocios fuera de la televisión, es una persona que protege mucho su vida privada. Tanto es así que apenas sabemos nada de sus relaciones sentimentales. Eso sí, ahora hemos conocido el cariño que le tiene a una mujer casada.

Ella no es otra que Carmen Borrego. Es tanto el afecto que siente hacia ella que no ha dudado en darle un beso en la boca en pleno directo de Sálvame.

Kiko Hernández y su beso a Carmen Borrego

El exconcursante de Gran Hermano mantuvo durante años una relación muy tensa con la hermana de Terelu. Hasta tal punto llegaba esa 'enemistad' que no dudaban en usar los platós de televisión para intercambiarse todo tiempo de reproches. Es más, incluso algún que otro descalificativo o insulto.

Sin embargo, decidieron sellar la paz y ahora se han vuelto inseparables en Sálvame, donde ambos trabajan como colaboradores. Poco a poco han ido dando muestras del buen 'rollo' que existe entre ellos y del cariño que ahora se profesan. Y ayer pudimos ver hasta qué punto Kiko quiere a su compañera.

Todo sucedió cuando ella se puso a bailar de forma desatada en el programa. Y es que Pipi Estrada, el que fue su cuñado, manifestó que estaba cautivado por el momento y empezó a seguirla. Una situación que provocó que Borrego dijera: “Que te largues, eso se llama acoso, fuera”.

“Largo. Es que si no me apetece que te acerques, no te acerques. Ni Pipi, ni Pipo ni Popoto”.

Hernández decidió intervenir para conseguir que Estrada la dejara en paz ¿Qué hizo? Darle un 'pico' a la hija menor de María Teresa Campos. Ella se quedó desconcertada, pero más aún cuando este le dio otro y luego uno más.

Ahí no quedó la cosa, pues la colaboradora, entre risas, procedió a darle un abrazo y así frenar la situación. Lejos de que esto parara, Kiko se animó y optó por darle varios besos más contundentes y ella respondió.

Kiko Hernández hace frente a las consecuencias del beso con Carmen Borrego

El colaborador rompió a reír ante el momentazo vivido, que dejó estupefactos a los espectadores y a todos los miembros del programa. Estos pronunciaron frases como “Se han morreado”. Incluso pensaron en qué opinaría de lo sucedido el marido de Borrego, José Carlos.

Ella tampoco podía parar de reír y dejó clara una cosa: “No ha habido lengua eh. He abierto la boca, pero no ha habido lengua. Lo he hecho para librarme de Pipi”.

No obstante, la cara de Kiko y la de su amiga cambiaron cuando a ella le llegó un mensaje al móvil de su esposo. Los presentes intentaron saber qué le había escrito, pero se negó por completo a contar nada.

Estrada, por su parte, para continuar con la broma de que 'bebe los vientos' por su excuñada decidió intervenir. Lo hizo para afirmar: “Me parece una falta de respeto. Tengo celos”.

Los espectadores tampoco se quedaron sin comentar lo que pasó en plató. Y lo cierto es que, aunque algunos se rieron, otros criticaron el momento beso. Lo hicieron con comentarios como “Qué pena dais”, “Ellos no habrán vomitado, pero yo sí” y “Kiko está desatado”.

Esto sin olvidar otros contra Hernández como “Hay que tener estómago” y “¿Ha vomitado La Borrego?”. A los que se sumaron también: “Este aprovecha el programa para poder besarse con alguien. Lo hace con todas las que se lo permiten”.