Kiko Hernández explica entre gritos qué pasa con la custodia de sus hijas

Kiko Hernández es un colaborador de televisión que controla muy bien los tiempos del medio en el que trabaja desde hace 20 años. Eso sí, a veces exponerse tanto en los medios provoca que le jueguen malas pasadas y se cabree notablemente en pleno Sálvame.

El colaborador sabe dar juego mejor que nadie y cada día nos sorprende con nuevas exclusivas que desvela en el programa que ha confiado en él desde 2009.

En Sálvame, el madrileño es un peso pesado y se hace respetar entre los compañeros y, especialmente, la dirección del programa.

Kiko Hernández estalla como nunca cuando ve a sus hijas fotografiadas

Lo cierto es que, en ocasiones, y aunque no le agrade en absoluto, este se convierte en el protagonista y no por lo que tenga que contar sobre los famosos. Lo es por ciertas informaciones sobre su vida que provocan que saque la ira cuando la audiencia no se lo espera.

Este martes, en el plató del programa se vivió uno de esos días en los que el colaborador ha estallado en directo. No ha podido aguantarse más tras lo que ha salido sobre lo que más quiere en su vida, sus hijas Abril y Jimena.

Antes de que el colaborador madrileño estallase en plató, Sálvame estuvo abordando el tema de la supuesta relación sentimental entre el tertuliano de Telecinco y su amigo y compañero Fran Antón.

| España Diario

El colaborador sigue negando estos términos. Y ha firmado por activa y por pasiva que son amigos, aunque algunos de los colaboradores del programa no acaban de creerse su versión.

El colaborador madrileño manda un aviso a navegantes

Lo cierto es que en los últimos meses Kiko ha sido fotografiado con él, al igual que con sus hijas, en numerosas ocasiones. Y parece que su amistad podría ser algo más, aunque Kiko se cierra en banda y no quiere ir más allá.

| Mediaset

En la tarde de ayer, Jorge Javier Vázquez recibió una serie de fotografías en las que aparecen sus dos hijas en varias fotos, algo que ha hecho poner muy nervioso al televisivo.

Y es que el protagonista de la tarde tiene una línea roja y esas son sus hijas, a las que quiere proteger como a nadie en su vida. Hace un tiempo ya envió un mensaje a los medios de comunicación en los que exigía que no se publicasen fotografías de sus dos pequeñas.

Nada más que Jorge Javier le ha advertido de que tenía varias fotografías en las que salían las menores, Kiko ha cargado contra los paparazzi que han hecho tales fotos.

"Fotografías de mis hijas, no, se las hacéis a vuestra puñetera madre, y si está muerta peor para vosotros. ¡Qué manía de fotografiar a menores!, estáis enfermos. ¿Os da morbo fotografiar a dos niñas o qué? Es que se me revuelve el estómago", ha dicho con un gesto muy serio.

Kiko Hernández deja claro dónde está la línea roja

Esa es la razón por la que las fotos de Kiko y su amigo Fran no han salido a la luz pública. Y es que en esas imágenes salen sus hijas y ambas están protegidas por la ley.

"¿Dónde están las famosas imágenes? Que las saquen", decía minutos antes de estallar. Eso sí, al enterarse de que sus hijas estaban en dichas fotos, ha variado su punto de vista. "De mí lo que queráis, pero las niñas no".

Eso sí, sus compañeros le han hecho memoria advirtiéndole que cuando sus hijas llegaron a España, Kiko las presentó en una revista.

"Pero eso puedo hacerlo yo que soy su padre y tutor, nadie más. Desde entonces, nadie las ha vuelto a ver", se defendía el tertuliano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco