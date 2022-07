Kiko Hernández desvela el secreto de sus hijas Abril y Jimena y rompe la promesa

Kiko Hernández, uno de los rostros más visibles de la marca 'Salvame', aparca por un día su absoluta discrección y decide enseñar a sus seguidores lo que más quiere de su casa. El colaborador, a través de sus redes sociales, ha decidido mostrar el talento que esconden sus dos pequeñas con tan solo cinco años.

El ex Gran Hermano es todo un súper papá, ya que no deja de hacer planes con sus dos hijas, Jimena y Abril. Las gemelas de Kiko Hernández, con tan solo cinco años, han demostrado que tienen un gran talento especial para jugar a los bolos. Así, nos lo ha podido mostrar el colaborador subiendo los resultados de la puntuación a sus redes sociales.

| Europa Press

"Así empezamos…", ha comenzado escribiendo en una imagen en la que se pueden observar los nombres de todos los jugadores, entre los que se encuentran el de Jimena y Abril, sus dos hijas. Todos partieron desde cero. Un tiempo después, y tras una partida jugada, Kiko Hernández compartía el resultado con otra foto y estas palabras "y así terminamos…".

El resultado es claro y poco confuso. La pantalla muestra de manera clara que las hijas del colaborador de televisión tienen un gran talento jugando a los bolos. De hecho, las gemelas ganaron al colaborador y a la cuarta acompañante que también jugo con ellos. Dejando así la tabla de resultados: Jimena con 80 puntos, seguido de su hermana Abril con 70 puntos y finalmente el colaborador con 51 puntos.

| Kiko Hernández

Kiko Hernández, al pie del cañón

Kiko Hernández permanece mucho tiempo fuera de su casa por temas de trabajo. El colaborador es una de las caras más habituales de la cadena de Fuencarral, ya sea por sus apariciones en el programa de 'Salvame' o por las noches en 'Mejor llama a Kiko'. El combinar grabaciones, directos y otros proyectos profesionales le hacen estar alejado, muy a su pesar, de sus dos hijas, Jimena y Abril. Por este motivo, el ex gran hermano siempre encuentra tiempo para realizar planes divertidos con sus niñas. A pesar de no hablar públicamente mucho sobre JImena y Abril, a veces nos muestra por sus redes sociales algunos momentos con las pequeñas de su casa.

El colaborador es todo un padrazo

No cabe la menor duda que es un padrazo. El colaborador de televisión siempre está atento a sus dos hijas y no deja de hacer planes divertidos junto a ellas. Las pequeñas, con tan solo cinco años, han mostrado tener un gran talento en los bolos. De momento, no sabemos si para algo más, ya que Kiko Hernández es bastante celoso en lo que respecta a su vida personal y, por lo tanto, es muy prudente en mostrar y compartir contenido sobre la vida de sus gemelas.

El colaborador ya lo afirmó en una fotografía que compartio con todos sus seguidores en su red social de Instagram.'Mis últimos cinco años son un juego constante', expresaba con una sonrisa de oreja a oreja hace unos meses. Kiko no se queda quieto e intenta siempre buscar un plan para poder disfrutar y divertirse junto a sus hijas.

Los otros problemas de Kiko Hernández

Hará cuestión de días, Kiko Hernández anunciaba que abandonaba la obra de teatro 'Distint0' y aclaraba que no era por la falta de público, sino por un motivo de salud mental. "Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas críticas el problema no ha sido la baja afluencia, esta obra ha ido como un tiro comparada con otras que siguen en cartel. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal", explicaba el colaborador en el programa de 'Sálvame´. Además, aseguró que solo se trataba de una retirada temporal y que tiene en mente su vuelta a los escenarios.

