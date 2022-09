Kiko Hernández deja a los suyos en shock al confirmar los rumores sobre sus hijas

No cabe duda de que Kiko Hernández, con el paso de los años, se ha ganado un merecido puesto en la pequeña pantalla. Los inicios de su carrera televisiva se remontan a cuando fue concursante de Gran Hermano en 2002.

A partir de entonces, el madrileño ha conseguido hacerse de notar en cada uno de los programas de Telecinco. Desde hace unos años, es uno de los colaboradores estrella del exitoso formato de Sálvame, donde lleva trabajando allí más de una década.

Sin embargo, aunque todo parecía indicar que nadie le iba a mover de allí, lo cierto es que el tertuliano podría haber decidido no volver al mencionado programa por un tiempo. Y es que su querido espacio le ha dado a Kiko donde más le duele, motivo por el que el presentador habría dado un ultimátum a la cadena.

Kiko Hernández recibe un duro golpe donde más le duele

Kiko Hernández, al igual que la mayoría de sus compañeros, ha disfrutado de sus vacaciones de verano a lo grande. En su caso, el madrileño ha decidido pasar todo el tiempo del mundo al lado de sus pequeñas, antes de volver a la rutina.

Eso sí, tras semanas sin aparecer por el programa porque le pertenecían unos días de descanso, lo cierto es que el tertuliano debió de regresar al espacio a principios de septiembre. No obstante, los telespectadores del formato de Telecinco se quedaron sin habla cuando se percataron de que Hernández seguía desaparecido.

De hecho, la última vez que el colaborador apareció por el programa no pasó por un buen momento. Su próximo paso por quirófano para someterse a un injerto capilar fue el objeto de burlas de todos sus compañeros, situación que molestó a Kiko Hernández.

A pesar de ello, al día siguiente, el tertuliano se presentó a su cita para realizarse este tratamiento. Fue en ese momento cuando ya no se le vio más el pelo al madrileño por Telecinco.

No obstante, toda esta situación se esclareció cuando Diego Arrabal, experto en la prensa del corazón, descubrió la verdad que se ocultaba detrás de su ausencia. Según el paparazzi, a Kiko Hernández no le habría sentado bien que su programa difundiera unas imágenes de él junto a sus hijas, la cuidadora de estas y un amigo especial. Por esta razón, habría exigido que eliminaran estas instantáneas de inmediato.

“Kiko Hernández entra en tal brote con la dirección de Sálvameque él ya tenía que haber acudido a su puesto de trabajo el pasado día 1 de septiembre. Y todavía no ha ido", explicaba el malagueño.

Justamente, lo que parecía ser un simple rumor, acabó siendo verídico. El mismo tertuliano lo dejó entrever cuando publicó un comunicado en sus redes sociales. "Enviado a todos los medios en 2018, nada más que añadir", decía el tertuliano adjuntando una imagen de su anuncio.

"Las dos hijas, menores de edad, tienen el mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente que su padre sea una persona conocida en los medios por su trayectoria profesional".

"No va a permitir ningún seguimiento ni acoso, ni persecución de reporteros o fotógrafos cuando esté acompañado de sus hijas", se explicaba.

Asimismo, el exconcursante de GH, que es muy celoso de su intimidad, habría dado un ultimátum a la cadena: o eliminaban estas imágenes o no volvería a Telecinco. De hecho, no cabe la menor duda de que su petición fue aceptada por la Cúpula porque ya no hay ni rastro del vídeo en el que aparecían dichas fotografías.

La nueva labor de Kiko Hernández en plena polémica con Telecinco

Desde luego, la tensión entre Kiko Hernández y la cadena crece por momentos. Por otro lado, a pesar de que el programa cedió a la exigencia del colaborador, lo cierto es que todavía el madrileño no ha regresado al formato de las tardes.

Eso sí, mientras se alimentan las habladurías por su ausencia, el exconcursante de GH ya cuenta con un nuevo trabajo. Y es que el próximo 28 de septiembre se estrenará su nueva obra de teatro, Las troyanas, en el teatro Amaya de Madrid. El colaborador no solo es el coproductor de este proyecto, sino también formará parte del elenco de actores.

"En un principio solamente iba a ser coproductor, que le hacía muchísima ilusión. Pero al final también va a interpretar un papel y eso lo tiene muy concentrado", decían desde su entorno.

A pesar de esta buena noticia, todo apunta a que Kiko Hernández deberá seguir lidiando con su polémica con Sálvame, conflicto que parece ser que no llegará a su fin. Al menos por el momento.