Kiko Hernández confirma la fecha del final de 'Sálvame'

Kiko Hernández no deseaba que llegase este momento. Pero parece que el presentador del programa en el que trabaja desde hace 13 años, Jorge Javier Vázquez, ha dado una de las claves de su futuro profesional.

Y es que el comunicador de Badalona ha estado esta semana promocionando su libro, Antes del olvido, que salía a la venta este miércoles 9 de noviembre. Este ha tenido a bien visitar Onda Cero para charlar sobre esta publicación en Más de uno con Carlos Alsina.

Dicho libro de Jorge Javier hace un recorrido extenso por su vida y ahonda en los momentos más vertiginosos de su existencia. Además, hace mención especial a la muerte que le dejó hundido hace un año cuando falleció su amiga, Mila Ximénez.

Entre otros temas, el compañero de Kiko Hernández ha hablado de la salida de inminente de Paolo Vasile, que se producirá a final de año. Y sabe que el futuro de Mediaset estará lleno de incógnitas a partir de que Vasile deje el cargo tras 23 años de consejero delegado de Mediaset España.

Kiko Hernández asume que el final está más cerca de lo que piensa

Jorge afirmaba en Onda Cero que "con Vasile se marcha uno de los genios de nuestra televisión". Además, este se siente "muy identificado" con lo que ha ejecutado en sus dos décadas al frente del grupo de Fuencarral.

| Telecinco

Lo cierto es que Jorge Javier ha dicho que Mediaset, y Sálvame concretamente, han sido las vías de escape de muchas personas que viven en soledad.

Y después de cerrar un ciclo con su jefe de toda la vida, "no sabemos dónde vamos a ir". Estas palabras han dejado a Kiko Hernández en alerta y más aún cuando ha incidido en el futuro de Sálvame.

Alsina le ha preguntado si ha llegado el momento de que cambie este modelo de televisión, como el que representa Telecinco. Pero el de Badalona ha sacado la cara por un programa que le ha dado mucho tanto a él, personalmente, como a la cadena que le paga.

Kiko le escucha hablar del adiós sin inmutarse

"Cuando se comenta el desgaste de mi programa, habría que profundizar algo más en ello. Son casi 14 años acompañando a la audiencia y haciendo que temas intrascendentes sean noticia y el programa sigue liderando. Está claro que no con las audiencias de hace años, porque eso es algo imposible", ha admitido.

| Mediaset

Eso sí, cuando le han preguntado por el posible final de Sálvame, Jorge Javier no se ha puesto nervioso y ha asegurado que "estoy preparado para cualquier fin". Además, este ha dicho que "si se termina, qué le vamos a hacer. No me da pena y la televisión es así".

Sin duda, estas declaraciones han provocado cierta inquietud en Kiko Hernández. Y es que después de pasar una semana complicada tras ser traicionado por Belén Rodríguez, ahora tiene que escuchar esto. Lo cierto es que Jorge Javier ve más cerca que nunca el final de una era televisiva.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Kiko no levanta cabeza después de que hablase mal a sus espaldas su gran amiga. Esta malmetió por detrás a gente cercana afirmando que era un mal pagador cuando le pidió aquellos 100 000 euros en 2015.

Está claro que el final del programa sería un palo más para el colaborador madrileño. Lleva toda una vida en Telecinco y no sabemos qué sería de él después de que Sálvame echase el cierre definitivamente.

Lo cierto es que Kiko se ha ganado la vida gracias a Telecinco. Todo lo que tiene se lo debe en gran parte por Paolo Vasile, que confió en él nada más salir de la casa de Gran Hermano allá por 2003.