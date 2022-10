Kiko Hernández amplia la familia gracias a su nueva pareja y desvelan el nombre

Kiko Hernández siempre se ha caracterizado por mantenerse al margen de ciertos escándalos, nunca ha comercializado con su vida privada. El problema es que tiene muchos detractores, tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla, por eso ha tenido que cambiar de rumbo. Se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba lejos de Telecinco, de ahí que probara suerte en el mundo del teatro.

Kiko Hernández ha encontrado una nueva pareja profesional y cada vez quiere saber menos de Sálvame, programa que le echa de menos. Estamos hablando de Fran Antón, un actor que trabajó con él en su primera obra y que se ha convertido en su gran amigo. Pasan mucho tiempo juntos, tanto que podemos decir que la familia ha crecido gracias a su presencia.

| Instagram

Kiko es muy reservado y no quiere dar explicaciones, supuestamente ese es el motivo por el que no ha vuelto a Telecinco. Los directores de Sálvame emitieron unas imágenes suyas y de sus hijas acompañados de Fran y eso no le sentó bien. No quiere que el público sepa que su familia es más grande porque pretende protegerse de sus rivales.

Kiko está encantado con su nueva faceta profesional, se ha dado cuenta de que tiene mucho talento y quiere aprovecharlo. Tuvo problemas con alguno de sus compañeros del teatro, pero en Fran encontró a la pareja laboral perfecta. Se han hecho muy amigos, tanto que la revista Lecturas ha publicado unas imágenes que dejan poco espacio a la especulación.

Hernández comparte su vida con su compañero, no hay nada de malo en ello, pero él quería mantener el secreto. Siempre se han lanzado teorías muy disparatadas sobre su vida, por eso las imágenes que han salido a la luz están generando tanto revuelo. El colaborador no se ha pronunciado, ni siquiera ha usado sus redes sociales para dar una respuesta.

Kiko Hernández ha tomado una decisión firme

Kiko está cansado de seguir soportando ciertos atrevimientos, tiene mucha personalidad y ha decidido ampliar sus vacaciones. Nadie sabe si volverá a Sálvame porque, según ha salido publicado, ha tenido un enfrentamiento con los directores. Supuestamente no le sentó bien que ellos desvelaran con quién compartía su tiempo libre.

| Cedida

Hernández ha construido un imperio televisivo bastante influyente, pues tiene mucho talento para entretener a los espectadores. Consigue informaciones muy buenas y siempre se ha rodeado de las mejores fuentes, comete pocos errores. Podría trabajar en cualquier programa, pero eligió el de Jorge Javier Vázquez por un motivo emocional.

El colaborador sabe que Sálvame le ha catapultado a lo más alto, por eso se negó en su momento a abandonar el espacio. El problema es que se ha sentido traicionado por sus jefes, considera que deberían haber actuado de otra forma. Por eso se ha tomado un descanso y ahí ha entrado en juego la revista Lecturas, autora de las fotografías.

Kiko Hernández es muy celoso de su privacidad

Kiko ha rechazado grandes ofertas por hablar de su intimidad, pero sabe que es contraproducente y no las ha aceptado. Considera que lo correcto es mantenerse al margen para que sus rivales no tengan argumentos para atacarle. Su estrategia había funcionado hasta ahora, pues nadie había anunciado el nombre del nuevo miembro de su familia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Hernández ha trabajado muy duro por ser un rostro influyente y todo hace pensar que regresará a Telecinco. Quizá se espere unas semanas porque ahora su nombre está en lo más alto y no quiere verse involucrado en ciertos escándalos. Para él lo único importante es estar tranquilo y poder ejercer de tertuliano sin ninguna presión.