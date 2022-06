Kiko Hernández abre su corazón para señalar al hombre que le ha robado la ilusión

El 'Sálvame Mediafest' ha dado para mucho, aunque no todos parecen estar conformes con el resultado.

Kiko Hernández ha sido uno de los que decidía denunciar cierto amaño en las votaciones por parte de sus compañeros, e incluso amenazaba con dar nombres.

"Menuda resaca tenemos todos. Qué duro es ser artista", comenzaba diciendo María Patiño. "Pero de cansancio", apuntaba Kiko. "Bueno hay gente que se fue de fiesta", sostenía la presentadora.

Algo que no parecía haberle hecho mucha gracia al tertuliano, que se sintió abandonado por el resto de colaboradores.

se siente despreciado por sus compañeros | Mediaset

"Sé que hubo gente que se fue de fiesta y me parece genial. Hubo gente que se fue a tomar algo" incidía Patiño.

"Pues a mí quiero que me inviten o por lo menos que me informen", le echaba en cara Hernández bastante molesto. "Era para las primeras estrellas", puntualizaba su compañera echándole más leña al fuego.

"Pues entonces tendría que estar yo", sentenciaba Kiko muy cabreado tras darse cuenta del desprecio que le han hecho sus compañeros.

"He visto lo bonito del Mediafest, pero hay cosas feas. Hay una persona que, de 8 de la tarde a 10 que empezaba el programa, estuvo lamiéndole el trasero del jurado toda la tarde para que le dieran votos. Y lo voy a denunciar hoy", advertía entonces.

| Mediaset

"Aquí la que dice que no es cantante estuvo toda la noche comiéndole la oreja a Antonio Castelo", acusaba directamente a Laura Fa. "Yo también lo intenté, pero Castelo no se deja", decía sobre el humorista.

La indignación de Kiko Hernández con el resultado del 'Sálvame Mediafest'

"Ahora entiendo por qué Laura quedó en mejor posición de la que todos esperábamos. Y ahora entiendo por qué Lydia Lozano ha quedado segunda", comentaba María Patiño sacando sus propias conclusiones.

Entonces Castelo es un mal profesional", saltaba Laura Fa intentando defenderse. Lo cierto es que en el festival, los colaboradores de Sálvame tuvieron que enfrentarse a las duras críticas de Antonio Castelo, Samantha Hudson y Vicky Larraz, que analizaron atentamente sus actuaciones.

"Que no tienes que comerle la oreja a un jurado cuando estamos pendientes de una votación", replicaba Hernández. "Y hay imágenes según me dice el director, así que has quedado retratada", advertía a su compañera.

Kiko Hernández considera que cierta compañera ha hecho trampas en el 'Sálvame Mediafest'| Telecinco

"Si lo llego a saber empiezo a las 6 y gano", apuntaba entonces Laura en tono irónico. "Si el jurado es tan fácil de convencer", añadía.

"Es que tu actuación de ayer era de 0", explotaba contra ella Kiko. Aunque él no ha sido el único que se mostraba descontento con lo sucedido en el festival.

Terelu Campos cantaba junto a las Azúcar Moreno, aunque su actuación provocaba más risas que otra cosa.

"¡No sé de qué se está descojonando Antonio Castelo! ¿Es verdad que te ha recordado a Chavela Vargas?", preguntaba Jorge Javier Vázquez al humorista.

Una bromita que no terminaba de hacer nada de gracia a la hija de María Teresa Campos. "Bueno, es que yo no canto... a ver cuantos, sin ser artistas y sin cantar, como yo, hacen esto con un Edema de Reinke en las cuerdas vocales. ¡A ver cuántos, que vayan subiendo!", saltaba ella muy molesta.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Otro de los momentazos del 'Sálvame Mediafest' llegaba cuando la mismísima Rociíto se animaba a cantar junto a Henry Méndez uno de sus temazos. "Yo he hecho lo que he podido, la artista era la Jurado, no yo", se defendía la protagonista del momento en Telecinco.

Finalmente, era Carmen Alcayde la que se convertía en la estrella de la noche cantando junto a Ptzeta.

"¿Sabes lo que pasa? Es la 1 de la mañana, pero todos los niños que estén despiertos, esta es la vida que quiero que mis hijos hereden. De libertad, de talento y de respeto por los demás", decía emocionada tras ganar el concurso.