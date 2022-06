Kike Calleja confiesa que se ha acabado el amor y que la ruptura está siendo dura

Kike Calleja empezó su carrera televisiva detrás de las cámaras, pero pronto demostró que tenía un gran talento para entretener al público.

Actualmente es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y su empleo en Sálvame le ha catapultado a lo más alto. Hace muchos méritos para ser una estrella y el público se ha dado cuenta de que es una de las grandes promesas de Telecinco.

Kike Calleja ha anunciado el motivo real de la separación de Shakira y Gerard Piqué, pues ha tenido acceso a un testimonio fundamental. Ha podido hablar con Roberto García, antiguo cuñado de la cantante, y se ha dado cuenta de algo importante. La expareja tiene claro que se ha acabado el amor y la ruptura está siendo complicada, a pesar de que aparenten lo contrario.

Kike asegura que Gerard Piqué le pidió dinero a la madre de sus hijos para hacer unas inversiones, pero ella no se lo prestó y ahí empezó todo. Supuestamente la familia de Shakira toma decisiones demasiado importantes y controla el patrimonio de la artista. Fuentes cercanas insinúan que la colombiana está influenciada por los suyos, atrevimiento que ha precipitado la ruptura.

Kike asegura que ya no hay ningún sentimiento entre la expareja, pero están obligados a resolver una serie de problemas. Roberto ha señalado a la familia de la cantante, él estuvo con la hermana de Shakira y asegura que se arruinó después de la separación. “Lo he pasado muy mal, he tenido que dormir hasta en el coche porque mi exmujer me arruinó y desapareció”.

Calleja está en el mejor momento de su trayectoria y en el terreno personal también está viviendo un momento muy dulce. Está a punto de casarse con Raquel Abad, una antigua concursante de Gran Hermano que le robó el corazón hace años. El periodista ganó mucha popularidad porque fue novio de Terelu Campos, pero ya es un personaje con entidad propia.

Kike Calleja sabe que el dinero ha terminado con todo

Kike ha tenido acceso a una información de vital importancia y ha descubierto que los problemas de Piqué empezaron por el dinero.

El jugador descubrió una buena oportunidad para invertir, pero no tenía efectivo y se lo pidió prestado a su pareja. La cantante no quiso porque ella también estaba haciendo negocios y fue ahí cuando se dieron cuenta de que no había amor entre ellos.

Calleja está convencido de que el catalán lleva soletero mucho tiempo, ha hablado con alguien de su confianza y se lo ha confirmado. “Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos, pero sabía que nunca se casaría”, explica el excuñado.

El reportero está al tanto de todo lo que se está contando y sabe que arriesga mucho al dar información sobre Gerard Piqué. Supuestamente el futbolista tiene contactos con personas influyentes y es capaz de frenar noticias que no le dejan en buen lugar. El paparazzi Jordi Marín asegura que él ha tenido problemas con las autoridades por intentar hacerle fotos al catalán.

Kike Calleja quiere proteger su boda

Kike lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe que su boda es noticia, por eso ha tomado medidas. Según ha contado en Viva la Vida, va a requisar los móviles de sus invitados para que no se filtren fotografías. Quiere que todo el mundo disfrute y quizá haya una exclusiva encima de la mesa, así que no quiere correr riesgos.

Calleja estuvo saliendo con Terelu Campos y desde entonces se convirtió en el objetivo de muchos fotógrafos. Sin embargo, ha sabido separar su vida privada de la televisión, por eso su credibilidad permanece intacta. El periodista reconoce que entre Shakira y Gerard ya no hay nada y todo el mundo confía en su testimonio.