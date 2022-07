Kike Calleja cambia de idea antes de la boda porque no quiere pasar por lo mismo

Kike Calleja ya cuenta las horas que faltan para que llegue su esperada boda con Raquel Abad. La pareja se casa este viernes 8 de julio y ya lo tienen todo listo para el gran día. El colaborador de Sálvame y su novia se darán finalmente el 'sí, quiero' en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo del Escorial.

En Telecinco, y más concretamente en Sálvame, no han querido que esta boda sea motivo de polémica y la han dejado fuera de su escaleta. Eventos parecidos de otros colaboradores del programa como Anabel Pantoja, llevaban semanas de polémica antes de su celebración. Sin embargo Kike no ha dado pie a tanto 'jaleo' y el programa lo ha respetado.

De hecho, la novia de Kike, Raquel Abad, vive completamente alejada de los medios de comunicación. Tras su paso por Gran Hermano 7 y un tiempo en el que sí pudimos verla por los platós, ella misma ha declarado que "supe parar el show televisivo a tiempo".

A Raquel le desagradan los acalorados discursos de los platós, por lo que intenta distanciarse del trabajo de Kike, uno de los reporteros estrella de Sálvame. También él evita entrar al trapo con determinados temas y nunca ha franqueado la fina línea entre reportero y personaje que Sálvame propicia tan recurrentemente. Esto podría cambiar a partir de ahora.

Kike Calleja y la lista de invitados de su boda

Kike y Raquel se casan este viernes y con toda probabilidad, el evento será el protagonista de Sálvame. Terelu Campos será una de las invitadas estrella al evento, pues es íntima amiga de Kike y uno de sus máximos apoyos en televisión.

No obstante, la lista de invitados a la boda ha provocado las primeras fricciones en plató. Al parecer Kike no ha invitado a todos los colaboradores de Sálvame y algunos se han sentido ofendidos.

Es el caso de Miguel Frigenti que está dolido porque según él "ha invitado a todos los colaboradores menos a mí. Me parece hacerme un feo. Hay compañeros que me han dicho que no van porque no son sus amigos. Si quieres posturear y quieres invitar a todos tus compañeros, yo soy uno más".

Kike, que estaba en plató ha calificado de "reventado" a su compañero. "Yo invito a quien me da la gana y mi boda no es un photocall. Hay un aforo limitado y no voy a invitar a gente que venga por compromiso y a decir luego cosas para ganar programas".

Kike Calleja ha recibido el respaldo de Kiko Hernández y se ha mostrado contundente con Frigenti: "si dijo que la boda de Belén es una mierda y es su amigo, que no va a decir de la mía. Paso de invitarle".

Los otros descartes de Kike Calleja

Calleja quiere que todo el que vaya a su enlace con Raquel sea porque le apetece y porque hay un mínimo de relación personal. Así las cosas, ha contado que tampoco ha invitado a José Antonio Canales Rivera, ni a Kiko Jiménez "porque no tengo trato cercano con ellos".

En Sálvame, siempre dispuestos a crear tensión y polémica, ya le han comunicado a Kike que Miguel Frigenti va a cubrir su boda para el programa. Además Kike ha confirmado que hay exclusiva vendida y que todos los famosos que acudan, que serán muchos, están dispuestos a ayudarle y a posar.

Calleja también ha confirmado que no va a haber tarta nupcial "porque esto ya no se lleva". También va a haber mucha seguridad para que todo funcione correctamente.

No sabemos si, para preservar la exclusiva, se van a requisar los teléfonos móviles. Lo que está claro es que Kike y Raquel han organizado la boda que ellos querían, con la gente que tienen cerca y que quieren a su lado en este día tan especial.