Karmele Marchante confirma el rumor sobre su estado y anuncia que no tiene más tiempo

Hablar de Karmele Marchante es hablar de una de las periodistas del corazón más importantes de nuestro país. Durante años se convirtió en el azote de los famosos.

La periodista siempre contaba con las últimas informaciones sobre los personajes de la crónica social. Ahora, tras varios años alejada de la televisión, vuelve más fuerte que nunca y confirma que está dispuesta a contarlo todo.

La periodista hacía saltar todas las alarmas cuando anunciaba que su biografía estaba a punto de llegar. Tras su polémica salida de Sálvame, Karmele anunció que algún día contaría todo lo vivido en aquellos platós y parece que el día está a punto de llegar.

| GTRES

Karmele Marchante desata toda la polémica con su vuelta

Mucho se había especulado sobre el paradero de la veterana periodista. Durante décadas fue uno de los rostros más aclamados de la televisión. La mítica frase "¡Que te calles Karmele!", forma ya parte del imaginario colectivo de toda una generación.

Durante años, no existía una tertulia de crónica social donde la catalana no estuviera. Siempre se caracterizó por sus estrafalarios looks, y su forma desinhibida y mordaz de comentar la actualidad. Eso también le hizo ganarse el cariño del público.

Su última etapa televisiva fue en Sálvame, donde ganó muchísima popularidad y nuevas generaciones la conocieron. Y es que estamos hablando de uno de los momentos de máximo esplendor del programa. Sin embargo, Karmele no mantiene para nada un buen recuerdo de su participación en él.

Ella misma reveló que su despedida fue de lo más abrupta y salió por la puerta pequeña, sin apenas despedirse de la audiencia:

"Mi director me llamó para que me despidiera de la audiencia y de la gente del plató. Tras mucho suplicarme, esta gente llamó a mi representante y le dijeron que no hacía falta que fuera”, comentaba la periodista en 2016.

“Me he ido de ‘motu propio’ y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia”, confesaba.

| gtres

Más de 6 años han pasado desde que salió de Sálvame y desde entonces, cada vez que ha sido preguntada por el programa solo ha tenido malas palabras.

A través de su cuenta de Twitter se ha llegado a despachar bien a gusto sobre sus antiguos compañeros. En concreto con Jorge Javier, que lo ha llegado a tachar de "maltratador misógino" y "enano psicópata".

Además, cuando alguna vez le han preguntado si estaría dispuesta a volver al programa, ella ha sido tajante:

"No volvería ni loca. Había drogas en camerinos, alcohol, manipulaciones informativas, nepotismo, endogamias amorosas", confesaba.

Karmele Marchante anuncia que ya no hay tiempo para permanecer callada

Por eso, ahora Karmele está lista para enfrentarse a sus demonios más internos. Y para ello ha elegido la escritura como medio. La periodista ha publicado varios libros, pero ninguno como este.

No me callo, es el nombre que reciben sus memorias y que verá la luz el próximo mes de noviembre.

En palabras de la propia periodista, este ha sido un libro "totalmente terapéutico". En él cuenta cómo ha sido su vida desde la infancia, y ya ha advertido que no hay ningún tipo de censura entre las páginas.

"El libro es catártico, divertido, crudo, sincero, escrito sin miedo a qué dirán, qué pensarán o cómo será recibido por gente horrenda con la que me crucé en mi vida", confiesa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

No hay duda de que llega en un momento crucial para la periodista, ahora ya no teme a nada ni nadie. Y desde luego sabe que ya no hay tiempo para estar callada.