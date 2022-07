Karmele Marchante ataca a Ana Rosa Quintana y cuenta lo que pocos sabían

Karmele Marchante no tiene pelos en la lengua. La periodista catalana no está en primera línea de la información de sociedad, que es la parcela que siempre ha dominado.

Hace ya bastante tiempo, Karmele Marchante decidía abandonar la televisión, el medio que la dio a conocer al gran público, pese a su trayectoria anterior. ¿Quién no recuerda el programa Tómbola, con una Karmele desatada al lado de Jesús Mariñas o de Lydia Lozano ante el famoso de turno?

No se puede tampoco hablar de Karmele sin hacer referencia a la popular y divertida frase de Mariñas, increpándola. "¡Qué te calles, Karmele!. Poesía televisiva contemporánea.

Sálvame fue la catapulta y el tormento de la periodista. Karmele estuvo siete años en el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez y se fue de mala manera y por la puerta de detrás.

Posteriormente ha revelado lo humillada que se sintió en muchos momentos en el programa. Dio mucho juego, se prestó a muchas cosas, pero luego ha renegado con dureza del mismo.

Esta acritud que ha mostrado Karmele por el trabajo al que ha dedicado buena parte de su vida, la ha trasladado, en general a Mediaset. Y ha tenido, a lo largo del tiempo, dardos para una de las grandes de la tele, Ana Rosa Quintana.

Karmele Marchante y los tuits más duros contra Ana Rosa

Karmele Marchante ha ido virando en su causa profesional. Si hace unos años su obsesión era tener noticias frescas de los famosos, ahora tiene otras prioridades. Karmele es la presidenta de honor del Club de las 25, un colectivo feminista formado por mujeres de todos los ámbitos.

La excolaboradora televisiva tiene también un canal de Youtube, bastante inactivo y un perfil de Instagram con poca actividad. Una de las últimas publicaciones hace referencia a su faceta teatral, precisamente con uno de los proyectos de este club feminista.

Karmele se despachó a gusto hace un tiempo contra Ana Rosa Quintana. La presentadora, en su programa hacía un comentario sobre una presunta víctima de violencia de género.

Dos años después de desaparecer, hallaron su cadáver y se detuvo a su ex. Ana Rosa, que acostumbra a decir cosas con mucho sentido común comentó que "era una chica joven con muchas relaciones y esto, al final, siempre es problemático".

Este comentario desató las iras en Twitter y, entre ellas las de Karmele.

"Ana Rosa. Comentario miserable sobre una mujer. Así se forjan los odios machistas contra las mujeres nostras todas", entre otras reivindicaciones. En un segundo tweet, la rubia periodista acusaba a la conductora del programa matinal de Telecinco de "hacer recaer la culpa en la víctima y no en el asesino".

No dudó en calificarla también de "miserable y patética" y de extender la crítica a los medios de comunicación en general. "Asco de Medios que calan en nuestra sociedad".

Karmele Marchante y su cambio vital

Karmele es una mujer nueva, con otras prioridades en la vida. Ha hecho punto y aparte con su etapa anterior y no duda en criticar ferozmente a la mano que durante mucho tiempo le ha dado de comer.

"Dije adiós para no volver nunca más a un formato como ese. Fue un error mío entrar ahí, un programa que me ha machacado y del que no quiero ni hablar", apuntaba con relación a Sálvame.

Esas críticas a todo lo que huela a 'telebasura' o que no responda al feminismo más exigente son una constante ahora en Karmele. A sus 76 años, la periodista ha demostrado que se puede cambiar de vida y dar cabida a otras inquietudes.

Mientras tanto, Ana Rosa Quintana volverá resplandeciente a liderar las mañanas televisivas a partir del mes de septiembre.