Karlos Arguiñano le confiesa a su mujer los graves problemas desde hace dos años

Karlos Arguiñano sabe rodearse de sus mejores amigos. Se ha labrado una larga carrera que le ha hecho conocer a muchas personas, y una de las que más orgullo siente es Kristian Pielhoff.

Todos recordamos cuando allá por 1994 echó a andar un programa en La 2 sobre bricolaje y jardinería, Bricomanía. Su presentador era Kristian Pielhoff, un hombre que supo ganarse a la audiencia con su buen hacer delante de las cámaras. Es curioso que Kristian, aunque tiene apellido alemán, nació en la localidad vasca de Zarautz.

El caso es que Pielhoff vio crecer su fama con el paso de los años y en 2005 Telecinco consiguió sus derechos de emisión del espacio de bricolaje.

Hay que decir que este se formó en estudios de técnicas turísticas en la Universidad de Deusto y desde que era joven le han encantado los idiomas. Habla castellano, euskera, alemán, francés e inglés.

| Cedida

Su forma sencilla de hacer televisión hizo que le viésemos durante muchos años en el programa que fue todo un referente dentro del medio.

El amigo de Arguiñano que sufrió acoso y lleva sin trabajar desde 2020

Hace un tiempo, el amigo de Karlos Arguiñano contaba cómo había entrado en televisión. "Mi hermana me dijo que había un casting cerca de casa. Y como veía que yo siempre estaba trajinando cosas, me propuso que me presentara", admitía en su día.

No fue tarea sencilla que le contratasen, ya que fue un cásting de más de 180 personas. Lo cierto es que a aquellos que decidieron que presentase Bricomanía, no les falló su sexto sentido. Este dio la talla y enganchó a la audiencia con su pasión por el bricolaje y la jardinería.

| España Diario

La parte negativa de la fama también la sufrió en sus carnes el vasco. "Los primeros años lloré mucho cuando terminaban los programas", reconoció hace años.

Los primeros años tuvo que sufrir una relación con su jefe "casi de acoso, de mobbing y de bullying. Fue una cosa muy dura, pero dije que tenía que sacarlo adelante porque creía en esto y la empresa también, así que decidí ir para adelante", confesó.

Y es que este denunciaba que siempre era criticado por aquel jefe. "Me decía que no tenía ni idea y que lo hacía mal. Era joven y tenía aguante. Hoy hubiera cogido el taladro percutor con siete brocas del dos y medio y hubiese hecho alguna locura", ha dicho.

Tras unos años en Telecinco, allá por 2010 Bricomanía cambió de cadena. En Antena 3 la audiencia fue realmente baja y se acabó emitiendo los domingos en Nova. El 21 de julio de 2019 cumplió 1000 programas, pero en 2020 Atresmedia decidió cerrar el programa.

Pielhoff quiso recuperar 'Bricomanía' sin éxito

A pesar de todo, el amigo de Karlos Arguiñano nunca renegó del medio televisivo. "El mundo de la tele tiene algo que engancha", desvelaba en El Español.

Ahora muchos de sus seguidores se preguntan qué es de Kristian y a qué dedica su vida. El vasco vive con su pareja y sus perros en el municipio de Zarautz, igual que Karlos Arguiñano.

| Cedida

El motivo de esta buena relación entre ambos presentadores es que Bricomanía estuvo producido por Bainet, productora de Arguiñano. Y es habitual verles charlando por algún rincón de la localidad costera donde residen.

Hay que señalar que, últimamente, el programa ha resurgido de sus cenizas y lo ha hecho en YouTube. "Se buscó un nuevo formato y hemos hecho un pequeño equipo de cuatro personas. Estamos haciendo ahora pequeños bricomanías, un poco más sencillitos", contó este a El Español.

El caso es que parece que no van bien las cosas en cuanto a este nuevo proyecto. Los últimos vídeos son refritos de programas antiguos. Y ya no vemos al vasco conduciendo este espacio de bricolaje.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión