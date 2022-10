Julio José Iglesias, triste al comprobar que lo que cuentan de su padre es verdad

No cabe la menor duda de que Julio José Iglesias está atravesando unos momentos complicados a raíz de la polémica historia de Tamara Falcó, su hermana, e Íñigo Onieva. Y es que todo el clan Preysler está en vilo por la infidelidad del empresario a la marquesa de Griñón.

Lo cierto es que el cantante ya está más que acostumbrado a que su familia esté en boca de todo el mundo. De hecho, ya hace años, surgió una polémica la cual justamente él era uno de los protagonistas. Y es que puso en entredicho la verdadera relación que tenía con su padre, Julio Iglesias.

Ahora, ha salido a la luz la actual relación que tiene el artista con dos de los hijos que tuvo con Isabel Preysler.

Julio José Iglesias explica la verdadera relación que tiene con su padre

Como bien se sabe, Julio Iglesias siempre ha estado en el centro de la polémica por una razón o por otra. Una de ellas ha sido la verdadera relación que tiene con sus 8 hijos. Por lo que se sabe, con los 5 hijos que tiene en común con Miranda Rijnsburger se lleva de maravilla, ya que tienen contacto estrecho.

Pero la verdadera pregunta es la siguiente: ¿qué hay de los hermanos Iglesias-Preysler? Como ya se conoce, con ellos tres el cantante ha tenido varias complicaciones en cuanto a su relación.

Y es que tanto Julio José Iglesias como sus dos hermanos por parte de padre padecieron en la niñez la gran ausencia del artista. No solo porque se separó de su progenitora cuando él era muy joven, sino también por la agenda ajetreada que por aquel entonces tenía Iglesias.

De modo que estos factores han acabado pasando factura en la conexión que ambos tienen con su progenitor y ahora se puede decir alto y claro que tienen sus diferencias. Pese a ello, Julio José Iglesias reveló para la revista ¡Hola! que no tiene tantos conflictos con el músico a diferencia de su hermano pequeño, Enrique.

Tal y como aseguró el hijo de Isabel Preysler, todavía sigue manteniendo contacto estrecho con su progenitor. Buena prueba de ello fue cuando salieron a la luz fuertes rumores sobre el supuesto delicado estado de salud del cantante, ya que Julio José Iglesias se encargó personalmente de desmentirlos.

Incluso existe tan buena sintonía entre ellos dos que también comparten grandes momentos juntos a la hora de componer música. "Quiero grabar más canciones de mi padre, desde 'La vida sigue igual' a otras que no he tenido la oportunidad todavía de grabar", dijo en su momento el hermano de Ana Boyer.

No obstante, aunque Julio José Iglesias, aparentemente, no tiene a día de hoy ningún mal rollo con su padre, lo cierto es que con su hermano Enrique sucede todo lo contrario. Toda esta mala relación empezaría cuando el hermano pequeño del cantante estaba empezando a dedicarse al mundo de la música.

Según aseguran fuentes cercanas al artista, el hijo pequeño de la socialité pidió dinero prestado a Elvira Olivares, la que fue su niñera y confidente de él y sus dos hermanos. Sin embargo, este dinero lo habría recibido del mismo Julio Iglesias con la intención de ayudar a su hijo, quien pagó 500 dólares para su primer álbum.

De hecho, este el sencillo que le llevó al éxito y del que, dos años después, hizo que el hermano de Julio José Iglesias recibiera un Grammy al mejor artista latino.

El hermano de Julio José Iglesias, alejado de su padre

Sin duda alguna, la relación del hermano de Julio José Iglesias con su progenitor acabó volviéndose mucho más tensa cuando el primero cumplió la mayoría de edad. "A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil".

"Me fui y durante 10 años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre", explicaba el cantante por aquel entonces. Pese a que padre e hijo no se hablaron durante mucho tiempo, esta situación cambió radicalmente cuando falleció el abuelo paterno de Enrique.

Eso sí, retomaron brevemente el contacto, pero no volvieron a tener la misma relación que cuando él era un niño. De hecho, el mismo hermano de Julio José Iglesias rechazó su herencia paterna, cuya fortuna alcanzaría los 800 millones de euros.

