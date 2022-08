Julio Iglesias reconoce que el divorcio ha sido duro porque ninguno quería hacerlo

Julio Iglesias está descontento con lo que está sucediendo en España: los medios no dejan de hablar de su relación con Miranda. Muchos periodistas aseguran que hacen vidas diferentes, a pesar de que siguen casados porque entre ellos no hay problemas. Lástima que su hijo no pueda decir lo mismo: él tuvo que divorciarse, a pesar de que sigue queriendo a su exmujer.

Julio Iglesias está preocupado por José, el hermano de Enrique, quien ha concedido una entrevista para explicar cómo se siente. Está a punto de sacar un nuevo disco y ha aprovechado para desvelar cómo fue su proceso de divorcio. Ha tardado un año en llegar a un acuerdo, a pesar de que siempre ha tenido muy buena conexión con su esposa.

Julio es uno de los artistas más internacionales del país, por eso, la prensa se hace eco de todos sus movimientos. En los últimos meses, se ha especulado mucho con su estado de salud porque varios medios han hecho saltar todas las alarmas. Supuestamente tiene problemas de movilidad, pero el entorno ha desmentido esta información al instante.

Julio tiene otros problemas, como, por ejemplo, preocuparse de la estabilidad de Julio José después de su separación. Ha estado casado siete años con la modelo belga Charisse Verhaert, pero ambos se dieron cuenta de que debían romper el matrimonio. Ninguno quería hacerlo, aunque han logrado mantener una bonita amistad después de lo que ha pasado.

“Mi relación con mi mujer es muy buena, incluso, cuando viene aquí, a Estados Unidos, se queda en casa. Somos amigos, somos familia y lo seremos siempre. Tuvimos una relación muy bonita durante muchos años y la verdad es que yo la adoro y ella me adora a mí”, explica el cantante.

Julio Iglesias está acostumbrado a las rupturas

Julio tiene fama de conquistador y no sería la primera vez que un periodista le acusa de no haber tenido un comportamiento leal. Sin embargo, desde que se juntó con Miranda, ha cambiado completamente y hace tiempo que nadie le señala con pruebas. Su hijo puede presumir de ser diferente: de él nunca se ha escuchado que haya engañado a alguna pareja.

Iglesias está acostumbrado a escuchar rumores sobre él, pero no consiente que nadie haga daño a sus hijos porque ellos son más vulnerables. José ha participado en varios programas de televisión españoles, pero gran parte del tiempo vive en Estados Unidos. Allí, puede disfrutar de cierto anonimato, a pesar de que la mayoría sabe quién es y a qué se dedica.

El hermano de Enrique ha reconocido que su separación fue bastante delicada porque el amor estuvo muy presente en las negociaciones. No quiere tener pareja de nuevo, piensa que no se siente preparado y que debe esperar un poco. “Cuando uno se divorcia, obviamente, tiene el corazón abierto, pero uno no quiere encasillarse solo en una persona”.

Julio Iglesias sabe que necesita tiempo para asimilarlo

Julio ha sido un padre ausente en muchos momentos porque su fama internacional le ha mantenido muy ocupado. Pero siempre ha tenido tiempo de hacer una llamada o envidar un mensaje, así que José ha contado con su apoyo en todo momento. Su ruptura con Charisse Verhaert le ha marcado, de hecho, ha hablado del tema en su última entrevista.

“Necesito tiempo, mi divorcio acaba de finalizar hace poco más de un año, que es muy poco. Entonces, he ido conociendo gente y lo estoy pasando de maravilla conociendo gente”, explica el cantante. Iglesias será uno de los primeros en conocer al nuevo miembro de la familia, no quiere dejar nada a la improvisación.