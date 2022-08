Julio Iglesias prepara el testamento y sus gemelas tiemblan al ver qué han perdido

Julio Iglesias, el cantante más internacional de España, ha tenido tiempo de amasar un patrimonio que actualmente está en el punto de mira. Según varios medios, está tan enfadado con sus hijas pequeñas que podría haberles privado de una parte de la fortuna. Fuentes cercanas desmienten el tema del dinero, pero reconocen que el cantante está molesto con ellas.

Julio Iglesias conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación y no quiere que sus gemelas estén tan expuestas. Sabe que es muy peligroso y, según El Español, les ha dado “un toque de atención” para prevenir. No quieren tener problemas con él, así que ha renunciado a su vida social para seguir viviendo en paz.

| Gtres

Julio, siguiendo las últimas publicaciones, está preparando su testamento para dejarlo todo bien atado. Hay un joven que asegura ser hijo suyo y no quiere que dé problemas en un futuro, por eso necesita que sus abogados controlen todo. Estas informaciones coinciden con un rumor impactante: supuestamente no atraviesa un buen momento de salud.

Julio se habría molestado con sus hijas porque, según los datos que están circulando, no se habrían preocupado por su estado. Estarían más preocupadas de disfrutar de la fortuna familiar que de lo que sucede dentro del clan, de ahí el malestar del artista. El entorno se ha puesto en contacto con El Español para dar la cara por las jóvenes.

Tanto ella como su hermana sienten adoración por su madre, por su padre y sus hermanos, así que harían lo que fuera por ellos. “Son prudentes, pero hacen la vida que quieren con naturalidad, tienen su grupo de amigos y amigas, salen y se divierten. También trabajan mucho, rescatan animales y hacen deporte”, explica alguien que les conoce bien.

Julio Iglesias ha tomado las riendas de la situación

Julio controla lo que está sucediendo, pero lo hace desde la sombra porque hay conflictos que no benefician a nadie. Cristina y Victoria, las hijas que tiene con Miranda, se han convertido en rostros muy populares y les ha hecho abrir los ojos. Han tenido que renunciar a las redes, al menos de la forma que las usaban antes, porque era muy arriesgado.

| GTRES

Iglesias sabe que sus gemelas comparten demasiado: la casa familiar, el avión privado, las mascotas y detalles muy polémicos. Les han acusado de ostentosas, pero realmente solamente están disfrutando del entorno que les rodea. Su padre les ha recomendado que eviten dar ciertos pasos, lo mejor es que huyan del problema antes de que sea demasiado tarde.

El cantante tiene una mala experiencia con la exposición pública, pues a una de sus hijas le intentaron raptar hace unos años. Chábeli tuvo dos intentos de secuestro que afortunadamente no salieron bien, pero se llevó un buen susto. Iglesias quiere proteger a su familia porque sabe que hay muchas personas peligrosas en el entorno.

Julio Iglesias está convencido de su decisión

Julio sabe que hay un chico que asegura ser hijo suyo, pero él está convencido de que no puede ser. Se parecen mucho físicamente, aunque asegura entre ellos no hay ningún vínculo sanguíneo. Reclama una parte de la fortuna, pero el cantante no permitirá que este atrevimiento afecte a sus herederos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Iglesias lo tiene todo bien atado, sus gestores se han puesto a trabajar y han hecho lo imposible para proteger el legado familiar. Cristina y Victoria pueden estar tranquilos, la fortuna seguirá siendo suya, aunque no podrán presumir de ella. De momento tendrán que calmar sus instintos de influencer, al menos hasta que el artista diga lo contrario.