Julio Iglesias, preocupado por el estado de su hija después de los problemas médicos

Últimamente, el nombre de Julio Iglesias está en boca de todos los medios. Desde que se filtró el fuerte rumor de su delicado estado de salud, la prensa ha estado más enfocada en su persona y, por supuesto, en su entorno familiar.

Todo empezó hace aproximadamente un mes cuando 'El Puma', amigo cercano del artista, visitó al ex de Isabel Preysler y se sorprendió al verlo en silla de ruedas. Asimismo, lo aseguraron en el programa Argenzuela. "Está con problemas de movilidad", añadían al respecto.

Desde entonces, los medios no han quitado ojo a los pasos que está dando el cantante. Como el artista se encuentra recluido en su vivienda, han optado por estar al pendiente de su clan.

Justamente, uno de sus hijos ha llamado especialmente la atención en estos últimos días porque ha regresado a la vida pública. Una decisión que no habría gustado nada a Julio Iglesias porque ya le habría advertido no seguir el camino de la fama.

| GTRES

Julio Iglesias, testigo de que uno de sus hijos no ha seguido su consejo

Lo cierto es que es sumamente complejo identificar quién es el responsable que está ocasionando más de un dolor de cabeza. Y es que Julio Iglesias tiene un total de ocho hijos.

De todos sus descendientes, solo dos han seguido los pasos de su progenitor: Enrique y Julio José. Así que el resto se mantiene en el anonimato pese a la vida pública del artista.

No obstante, hubo una ocasión en que las gemelas Victoria y Cristina Iglesias decidieron optar también por este camino. Eso sí, no como cantantes, sino como influencers. Pero, finalmente, no fue posible.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Y es que fuentes cercanas a la familia aseguraron que al artista no le causaba gracia la sobreexposición de sus pequeñas. Por esta razón, el artista les habría pedido que dejaran de un lado el mundo de las redes sociales. No únicamente les rogó que lo hicieran por el bien de ellas mismas, sino también por la salud de él, que por aquel entonces estaba delicado.

Sin embargo, las jóvenes siguieron publicando contenido de su día a día en Instagram hasta que llegó la gota que colmó el vaso. Fue en la exclusiva Met Gala de 2019, donde Victoria y Cristina deslumbraron en la alfombra con unos vestidos a juego. Una forma especial de estrenarse oficialmente en la vida pública recién cumplidos sus 18 y posicionarse en el puesto más alto de las celebrities estadounidenses.

A partir de entonces, las influencers desaparecieron de las redes sociales sin dar ninguna explicación. Eso sí, todo indica que esto ha llegado a su fin porque tras un año de silencio, una de ellas ha vuelto para quedarse definitivamente.

Así es, Victoria Iglesias ha sido la que ha hecho caso omiso de las advertencias de su padre y ha decidido regresar a la vida pública. Con una foto de ella posando frente a una playa de Turquía, de esta manera la hija de Julio Iglesias ha dado la bienvenida a las redes sociales.

Sin duda, esta determinación no habrá sentado nada bien al madrileño, ya que ha desobedecido lo que, supuestamente, le habría aconsejado a su hija. De hecho, es normal que el artista se preocupe porque la joven cuenta con aproximadamente 150 mil seguidores en Instagram. Asimismo, una gran cantidad de seguidores puede ver lo que hace Victoria en su día a día.

Mientras que la influencer sigue sus propios pasos, su otra gemela ha preferido seguir bajo el anonimato. Pese a pertenecer a uno de los clanes más mediáticos tanto de nuestro país como internacionalmente, seguramente la benjamina de la familia no ha querido ocasionar más problemas a su progenitor.

| Gtres

Julio Iglesias podría haber tomado una drástica decisión respecto a sus gemelas

Por otro lado, la hija de Julio Iglesias no solo ha parado por Turquía, sino que también ha estado en Marbella, donde la familia tiene residencia y veranean cada año. Justamente, esta escapada se produce en medio de los fuertes rumores que apuntan a que el cantante habría desheredado a sus gemelas.

Y es que, desde que el artista empezó a atravesar una delicada situación respecto a su salud, según se comenta, ninguna de sus dos hijas fue a visitarlo. De esta manera, tanto el ex de Isabel Preysler como Miranda Rijnsburger habrían decidido borrar sus nombres del patrimonio.

Eso sí, fuentes cercanas aseguran que, como es evidente, las gemelas están "muy disgustadas" con su progenitor. Por lo que cabe la posibilidad de que Victoria Iglesias haya querido vengarse del cantante haciendo lo que él le había prohibido: estar bastante activa en redes sociales.