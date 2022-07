Las hijas de Julio Iglesias desaparecen después de los últimos problemas médicos

No cabe duda de que Julio Iglesias es uno de los grandes artistas españoles. A lo largo de su trayectoria, el músico ha ganado numerosos premios que lo han consolidado como uno de los mejores intérpretes a nivel mundial.

Pese a que ha batido una infinidad de récords por su exitosa carrera, lo cierto es que desde hace varios años que no está en el foco mediático. Y es que Julio Iglesias ya no se ocupa como antaño de la música y, actualmente, se puede permitir vivir de sus triunfos pasados.

La verdad es que no es de extrañar porque es considerado uno de los hombres más ricos de España. Su fortuna es tan inmensa que a lo largo de todo este tiempo se ha podido permitir vivir junto a su familia en Punta Cana.

Por esta misma razón, en su vivienda de República Dominicana ha podido, además, apartarse por un tiempo del mundo de la música y llevar un estilo de vida tranquilo. Una vez empezó la pandemia, el artista no pudo permitirse hacer conciertos, y mucho menos ahora tras su estado de salud.

| LND

Julio Iglesias padece graves problemas de salud

A partir de que el padre de Enrique Iglesias se convirtiera en un personaje público, todo el mundo fue consciente de los problemas de salud que lleva arrastrando desde su juventud. Lo cierto es que empezó a padecer por su estado de salud en el momento en que sufrió el accidente de coche que le cambió completamente la vida.

En 1962, el artista, junto a un grupo de amigos, tuvo un grave incidente en la vía Majadahonda de Madrid. Este episodio supuso un antes y un después tanto a nivel personal como profesional. En primer lugar, estuvo más de un año y medio semiparalítico, por lo que tuvo que abandonar su carrera prometedora como futbolista en el equipo del Real Madrid.

A partir de entonces, con el propósito de recuperar paulatinamente su movilidad, aprendió a tocar la guitarra. Sin duda, el resto ya es historia. El padre de Enrique Iglesias se ha convertido en una gran figura dentro del sector musical y es un referente para muchos artistas.

No obstante, todo apunta a que debido al accidente que padeció, el exfutbolista está peor que nunca. A sus 78 años de edad, Julio Iglesias está experimentando las duras consecuencias del episodio que vivió. Es preciso señalar que, durante la pandemia, ya circularon unas imágenes de él acompañado de dos mujeres que le ayudaban a caminar, indicando que algo no estaba del todo bien.

Pero nada más se supo desde entonces y ha seguido manteniéndose ajeno al ojo público en estos dos años.

| GTRES

Se descubre el verdadero estado de salud de Julio Iglesias

Lo cierto es que ya se rumoreaba que el estado de salud del artista no era el mejor. Sin embargo, ahora sí ha preocupado en exceso a sus familiares y fans por los rumores que han surgido en torno a su figura.

En esta ocasión, las habladurías indican que el padre de Enrique Iglesias se encuentra en silla de ruedas. Asimismo lo ha asegurado Jorge Rial en el programa Argenzuela, quien ha explicado que el estado de salud del madrileño es bastante complejo. Por esta razón, ha señalado que cada vez le gustan menos los famosos memes del músico que circulan por redes sociales.

"Cada vez que los veo (memes) ya no me divierto porque me quedo con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar al cantante a Miami", empezó diciendo.

| Gtres

Jorge Rial ha comentado que un amigo suyo, 'El Puma', fue a visitar al madrileño en su vivienda de Miami (Estados Unidos). "Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él, por eso lo fue a visitar", explicó.

El venezolano fue a visitarlo acompañado de su mujer y lo que vio le provocó que se quedara en estado de shock.

"Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas".

Julio Iglesias, teme que lo vean en silla de ruedas

Sin duda alguna, el músico no está pasando por un buen momento. Y es que, sobre todo, si se tiene en cuenta el grave accidente que sufrió cuando era joven, es habitual que su estado de salud haya empeorado notablemente. Además, la edad ya no perdona, por lo que debe cuidarse lo máximo posible.

Respecto a estos rumores, lo cierto es que, pese a que es una fuente muy fiable, todavía el artista no ha confirmado o desmentido las habladurías que circulan. Por otro lado, es bastante complejo conseguir una imagen de su figura, dado que se cuida de las cámaras.

El exfutbolista, que en los últimos años ha estado más discreto que nunca, le confesó a su amigo que como "vive de su imagen, no quiere que nadie lo vea así". Para colmo de males, no solo padece fuertes problemas de movilidad, sino que también tendría "un problemita de memoria".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Eso sí, pese a que su estado de salud ha hecho saltar todas las alarmas, Julio Iglesias se encuentra perfecto de la vista. Y es que el artista le confesó al venezolano que no se priva de ningún "placer audiovisual", justificándose sobre el hecho de estar rodeado de mujeres en topless en su jardín.