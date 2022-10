Julio Iglesias, mudo tras escuchar lo que su hijo va diciendo de él en televisión

Julio Iglesias es uno de los grandes artistas de nuestro país. Su legado artístico es inmenso y ha logrado traspasar nuestras barreras. El cantante ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y en 2019 recibió el Grammy honorífico a su carrera artística.

Sin embargo, su figura nunca ha estado exenta de polémica. La fama de mujeriego es algo que siempre ha rodeado al cantante.

Pero sin duda, uno de los pasajes más oscuros para el cantante es la paternidad de Javier Santos. Desde hace años este es un tema que ha perseguido a Julio Iglesias y nunca se ha pronunciado pese a las declaraciones de Santos. Anoche, esta historia volvía a revivir en el nuevo programa de Carlota Corredera, ¿Quién es mi padre?

Javier Santos y su lucha por ser reconocido hijo de Julio Iglesias

El nuevo programa de Telecinco, ¿Quién es mi padre?, volvía a abrir unas de las heridas que nunca han llegado a sanar para Javier. Junto a su madre, María Edite, contaron la dura batalla que han tenido que librar para que Julio Iglesias reconozca la paternidad de Santos.

| Trendings

Para el valenciano de 46 años, la paternidad ha sido un tema que lo ha atormentado durante años.

Santos ha ofrecido muchas entrevistas en distintos medios hablando sobre este tema, pero ninguna como la de anoche. Sin duda, las confesiones de Javier habrá dejado boquiabiertos a todo el entorno de Julio Iglesias, y por supuesto, al propio cantante.

El joven se mostró más vulnerable y personal que nunca antes. A lo largo de la entrevista, su madre también relató lo duro que fue para ella afrontar el embarazo a una edad tan temprana:

"No tenía ni una amiga que me pudiera dar apoyo. Me sentí sola", confesó.

La lucha por la paternidad es algo que ha marcado el curso de sus vidas. Javier llegó a confesar que si él no hubiese nacido, su madre hubiese tenido una vida mejor, más tranquila y cómoda: "A veces pienso que si hubiese abortado hubiese sido mejor. Mi madre hubiese tenido una vida muy distinta a la que ha tenido, es algo que me duele", relataba.

Para Javier, su vida dio un giro de 180 grados cuando se enteró quien era su padre, y que este no quería reconocerlo. Esto fue en su adolescencia, y desde ahí, su vida tomó otro significado:

"No tengo la culpa de haber nacido, tienes que hacerte responsable de todo esto. Tuve una infancia feliz, hasta que me dijeron quién era mi padre iba todo encaminado a la felicidad", sentenciaba.

María Edite nunca volvió a hablar con Julio Iglesias

Para María Edite, la maternidad era algo que no entraba en sus planes. Ella era una joven y prometedora bailarina que vio como su futuro se veía trastocado con la llegada de su hijo, sin un padre en el que apoyarse.

| Europa Press

Sin embargo, Edite reconoció que el aborto nunca fue una opción:

Nunca pensé en un aborto, jamás. No pregunté a Julio Iglesias porque cuando dejo de trabajar no sabía dónde estaba, no sabía su teléfono. Era una niña que se había quedado sin dinero y que tenía que trabajar para seguir adelante con su vida. En mi cabeza estaba decírselo, pero mi vida no era perseguir a Julio en ese momento", relataba muy emocionada.

Uno de los momentos más duros para María fue cuando dio a luz a Javier, y se encontró totalmente sola. Lo que debía haber sido uno de los días más felices de su vida, se convirtió en tristeza y desolación. Aun así, María reconoce que volvería a pasar por todo esto, ya que su hijo es lo más importante de su vida:

"Llegué al hospital para dar a luz sola y salí sola con mi hijo en brazos. ¿Puede haber algo más triste que eso? Pero cuando le vi la cara, era Julio. Cuando le vi todo se quedaba atrás y volvería a hacerlo, volvería a pasar por todo esto", confesaba.

