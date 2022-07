Julio Iglesias y Miranda se separan porque él ha encontrado una nueva ilusión

Desde que se filtró el rumor sobre el delicado estado de salud de Julio Iglesias, los medios han estado estudiando al detalle sus pasos. Hace unas semanas, saltaba la noticia de que 'El Puma', amigo cercano del cantante, visitó al ex de Isabel Preysler y se sorprendió al verlo en silla de ruedas.

Asimismo lo aseguró el periodista Jorge Ría en el programa Argenzuela. "Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad".

No obstante, no fueron hasta semanas más tarde a estas duras declaraciones cuando 'El Puma' quiso romper su silencio al respecto. "Para los que están interesados en la salud de Julio Iglesias: nos comunicamos y déjenme decirles que está bien, muy bien, con muchas ganas. Me dijo que en noviembre empieza su gira. Está perfectamente de su cerebro, de su cuerpo. Dios quiera que lo tengamos por mucho tiempo más".

De modo que con su testimonio quiso zanjar, de una vez por todas, los rumores sobre el estado de salud de Julio Iglesias. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que se han podido comprobar sus palabras porque el mismo cantante está en España para demostrar a todos que se encuentra mejor que nunca. Eso sí, sin compañía de Miranda Rijnsburger, su mujer.

Julio Iglesias reaparece públicamente, pero sin su mujer Miranda

Tras varios años sin poder seguirle la pista a Julio Iglesias, ahora se le ha podido ver en la ciudad de Marbella, el lugar favorito del cantante para pasar las vacaciones. Asimismo lo ha afirmado en exclusiva la revista Semana, que asegura que el padre de Enrique Iglesias se encuentra en su país natal.

De hecho, el ex de Isabel Preysler se ha instalado en la mansión que posee en la localidad de Ojén, cerca de Marbella. Junto a su hijo, Rodrigo, también cuenta con la compañía de un "séquito de personas de su confianza", aseguran.

Sin embargo, no ha podido disfrutar, en esta ocasión, de la compañía de su mujer. Y es que la holandesa se encuentra al otro lado del charco, pero fuentes cercanas al entorno de Julio han insistido en que más adelante se reunirán todos.

De esta manera, todo apunta a que en los próximos días Miranda aterrizará a Málaga junto a las mellizas y su hijo Guillermo, en el avión privado de Julio Iglesias. Lo cierto es que, como cada año, la familia opta por pasar esta temporada calurosa en esta localidad malagueña.

Eso sí, por el momento, no se ha dejado fotografiar por los medios porque tiene mucho cuidado. El exfutbolista es consciente de que se encuentra en el ojo de la polémica y, por esta razón, prefiere mantenerse al margen y no salir en más titulares.

Pese a que Semana no ha podido capturar una imagen del cantante, lo cierto es que ha llegado a sus oídos la última información sobre su estado de salud. "Julio tenía total independencia física» y que «se encontraba en plena forma para nadar y hacer su gimnasia controlada", decían al respecto.

Las vacaciones en España, su gran ilusión en un momento complicado

De modo que su círculo más íntimo insiste que los rumores sobre que se encontraba delicado son mentira y que el exfutbolista está perfectamente.

Sin duda alguna, Julio Iglesias ha querido pasar el mes de agosto acompañado por su entorno más cercano en su mansión de Ojén, es la gran ilusión de todos sus veranos. La propiedad en cuestión tiene un total de 450 hectáreas y está rodeada de increíbles jardines y huertos.

Además, el cantante tiene a su disposición tres piscinas, dos helipuertos, así como una pista de tenis para entrenar y jugar con sus hijos. Como era de esperar, pese a que se encuentra en perfecto estado de salud, el ex de Isabel Preysler debe trasladarse en un mini coche para trasladarse por la vivienda.

No cabe duda de que Julio Iglesias está muy bien acompañado y ha conseguido su propósito de no infundir preocupación sobre cómo se encuentra físicamente.