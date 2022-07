Julio Iglesias dice basta y cuenta toda la verdad sobre su desgarrador estado

Julio Iglesias ya se ha cansado de todas las mentiras que se han estado contando en los últimos días y ha decidido ser él mismo el que diga toda la verdad sobre su preocupante estado de salud.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Hacía mucho tiempo que la prensa social de nuestro país no tenía noticias del intérprete de temas tan conocidos como Me olvidé de vivir o Soy un truhan, soy un señor.

| GTRES

Y claro, esta desinformación sobre su vida privada ha provocado que los rumores sobre sus posibles problemas de salud hayan empezado a surgir.

Hace unos días, un periodista de la televisión argentina aseguró que 'El Puma' había contado que Julio Iglesias había sufrido un gran bajón en los últimos meses. Se habría visto obligado a utilizar una silla de ruedas para poder moverse.

Ahora, el cantante ha decidido alzar la voz para desmentir todas aquellas informaciones sobre su salud que han estado circulando por los medios de comunicación de todo el mundo.

Julio Iglesias desmiente los rumores

Julio Iglesias vive de su imagen y de su talento para la música, por eso no ha querido dejar pasar más tiempo para salir públicamente a desmentir todos los bulos que se han publicado en los últimos días.

Fuentes cercanas al español han asegurado al diario ABC que ese encuentro del que habla el periodista argentino no se produjo tal y como relató.

| GTRES

Además, aseguran que 'El Puma' tampoco le contó que lo vio en silla de ruedas y con problemas de movilidad. Por su parte, José Luis Rodríguez también ha querido salir en defensa de su gran amigo. "Nunca hablaría mal de Julio, menos de su vida privada", ha dejado muy claro a este periódico.

El cantante ha querido recalcar que él en ningún momento ha dicho que Julio Iglesias tuviera problemas de movilidad o de memoria.

"Lo quiero, lo respeto y lo admiro mucho en lo musical y en lo personal. Es el más grande que ha salido de España y que conquistó el mundo. Le deseo, sobre todo, a mi amigo mucha salud y energía para que nos siga acompañando".

Julio Iglesias se entera de todas las mentiras que se han dicho

Julio Iglesias no da crédito a toda la información que ha salido a la luz en los últimos días sobre su supuesto delicado estado de salud. Hace unos días, el periodista argentino Jorge Ria desveló en el programa Argenzuela de la cadena argentina C5N que tenía novedades sobre el galán más famoso de la música española.

"Para mí, es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que lo veo ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró el cantante 'El Puma'", comenzó relatando el comunicador.

| Gtres

"Este artista, con sobrenombre de animal, fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Está armando una producción musical de duetos y dijo que quiere hacer una colaboración con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión".

Fue entonces, cuando el periodista dio algunos detalles sobre el encuentro de estos dos grandes de la música. "La mansión es como la de Scarface: vista al mar, yates... Todo lo que ves en las películas es real. Entra este cantante con su mujer y pregunta '¿dónde está Julio Iglesias?'. 'En el jardín'".

"Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón